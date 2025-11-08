Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली चोरी रोकने निकले SDM, कटिया निकलवाकर अलग-अलग स्मार्ट मीटर लगाने के दिए निर्देश

    By Veerbhan Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    एसडीएम ने बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया। उन्होंने कटिया कनेक्शनों को हटवाकर घरों में अलग-अलग स्मार्ट मीटर लगवाने के निर्देश दिए, ताकि बिजली चोरी पर नियंत्रण किया जा सके। अधिकारियों को इस दिशा में सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शासन ने हर सरकारी आवास एवं कार्यालय पर स्मार्ट मीटर स्थापित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन ज्यादातर इससे दूरी बनाए हुए हैं। निरंतर बढ़े हुए बिल पर स्वत: संज्ञान लेकर एसडीएम करहल सुनिष्ठा सिंह ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। अपनी ही तहसील परिसर में कर्मचारियों के यहां बिजली की चोरी पकड़ी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तहसील के मुख्य कनेक्शन से कटिया डालकर आवासों में बिजली जलाई जा रही थी। सीओ करहल, थाना पुलिस और बिजली विभाग की टीम को बुलाकर सभी कटिया उतरवाई हैं। सभी आवास व परिसर में अलग-अलग स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं।

     64 किलोवाट का कनेक्शन स्वीकृत

    करहल तहसील परिसर में ही तहसीलदार के साथ एसडीएम का भी कार्यालय संचालित है। यहां परिसर के लिए 64 किलोवाट का कनेक्शन स्वीकृत है। सामान्यत: अन्य तहसीलों में 30 से 32 हजार रुपये मासिक बिल आता है, लेकिन करहल तहसील का बिल पिछले कुछ माह से 72 से 75 हजार रुपये मासिक आ रहा है। एसडीएम सुनिष्ठा सिंह ने बढ़े बिल पर स्वत: संज्ञान लिया। परिसर का भ्रमण कर जानकारी जुटाई तो कमियां सामने आ गईं।

    उपखंड अधिकारी विद्युत धर्मेंद्र सिंह एवं अवर अभियंता वाजिब खान के साथ डिस्कनेक्शन टीम को मौके पर बुलाया। सीओ अजय सिंह चौहान व थाना पुलिस की उपस्थिति में उन्होंने कनेक्शन की जांच कराई। स्थिति देखकर स्वयं चौंक गईं। तहसील परिसर में बने कर्मचारियों के आवासों में मुख्य कनेक्शन से कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी। उन्होंने सभी कटिया जब्त कराने के बाद तत्काल स्मार्ट मीटर स्थापित कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। सभी कर्मचारियों को चेतावनी नोटिस जारी किए हैं।

    20 किलोवाट से ज्यादा था अतिरिक्त लोड

    उपखंड अधिकारी विद्युत का कहना है कि स्वीकृत भार के अतिरिक्त लोड संचालित मिला है। 10 से ज्यादा घरों में कटिया मिली है। सभी में दो-दो किलोवाट का भार भी मान लिया जाए तो इस अनुसार 20 किलोवाट का लोड अतिरिक्त चल रहा था। सभी के यहां स्मार्ट मीटर लगेंगे।

    मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। तहसील परिसर में बढ़े हुए बिजली के बिल को देखते हुए यह कार्यवाही कराई गई है। सभी कर्मचारियों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं। हर आवास पर अलग मीटर लगवाए जाएंगे। - सुनिष्ठा सिंह, एसडीएम करहल।