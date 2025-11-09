बरातियों को नाश्ता, 24 तरह के गिफ्ट और लड़की को 60000 रुपये... इस जिले में 452 जोड़ों का होगा सामूहिक कन्यादान

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। 21 नवंबर को होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार 452 जोड़ों का पंजीकरण लक्ष्य प्रशासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के लाभार्थी शामिल हैं। जिला समाज कल्याण विभाग के अनुसार अब तक 600 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनके सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। खंड विकास कार्यालय से लेकर नगर निकाय स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बरातियों को भोजन से पहले मिलेगा नाश्ता, वर पक्ष को मिलेंगे 24 उपहार



जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले सभी वर-वधु का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। जिन लाभार्थियों के आधारकार्ड में पुरानी फोटो या जानकारी अपडेट नहीं है, उन्हें अपडेट कराने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि बायोमीट्रिक व चेहरा प्रमाणीकरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस बार आयोजन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी, डिजिटल सत्यापन और लाइव मानिटरिंग भी की जाएगी।