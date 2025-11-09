Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरातियों को नाश्ता, 24 तरह के गिफ्ट और लड़की को 60000 रुपये... इस जिले में 452 जोड़ों का होगा सामूहिक कन्यादान

    By Saurabh Kumar Shukla Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:10 PM (IST)

    मैनपुरी में 21 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 452 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा 600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी वर-वधु का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। दुल्हन को 24 प्रकार के उपहार और खाते में 60 हजार रुपये दिए जाएंगे। बरातियों के लिए नाश्ते का भी प्रबंध किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। 21 नवंबर को होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार 452 जोड़ों का पंजीकरण लक्ष्य प्रशासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के लाभार्थी शामिल हैं। जिला समाज कल्याण विभाग के अनुसार अब तक 600 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनके सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। खंड विकास कार्यालय से लेकर नगर निकाय स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    बरातियों को भोजन से पहले मिलेगा नाश्ता, वर पक्ष को मिलेंगे 24 उपहार 



    जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले सभी वर-वधु का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। जिन लाभार्थियों के आधारकार्ड में पुरानी फोटो या जानकारी अपडेट नहीं है, उन्हें अपडेट कराने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि बायोमीट्रिक व चेहरा प्रमाणीकरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस बार आयोजन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी, डिजिटल सत्यापन और लाइव मानिटरिंग भी की जाएगी।


    वधु के खाते में भेजी जाएगी 60 हजार रुपये की धनराशि

     

    विवाह स्थल पर मंडप, भोजन, सुरक्षा, उपहार सामग्री, प्रमाणपत्र वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यक्रम की सफलता के लिए आमंत्रित किया जाएगा।


    मिलेंगे 24 प्रकार के उपहार

     

    दुल्हन को लहंगा, कढ़ाईयुक्त दो साड़ी, दो प्रिंटेड साड़ी सेट, चुनरी, चांदी की पायल एक जोड़ी, बिछिया, डिनर सेट स्टील का दिया जाएगा। कुकर, कड़ाही, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, कूल केज, प्रेस, डबल बेड चादर, तकिया कवर, कंबल, गद्दा, बेड, चूड़ी और कंगन दिया जाएगा। दूल्हे के लिए पैंट और शर्ट का कपड़ा, गमछा मिलेगा। वधू के खाते में 60 हजार रुपए भी भेजे जाएंगे।