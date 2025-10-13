'किसान और युवाओं के मुद्दे पर भाजपा फेल', सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला

संवाद सूत्र, जागरण. बरनाहल/मैनपुरी। जनपद में इस समय आलू, लहसुन और सरसों की बोआई चल रही है। किसानों को इसके लिए डीएपी की आवश्यकता पड़ रही है लेकिन उन्हें डीएपी नहीं मिल रही है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसान, युवा सहित हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। यह बातें रविवार को बरनाहल क्षेत्र में आईं स्थानीय सांसद डिंपल यादव ने कहीं।

सांसद ने आधा दर्जन से अधिक गांवों में किया संपर्क

सांसद डिंपल यादव बरनाहल क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों में शोक संवेदना व्यक्त करने एवं अन्य निजी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने आई थीं। उन्होंने गांव निवहरा में पहुंचकर बलवीर राजपूत की माता के निधन पर शोक सांत्वना दी। वहीं सोथरा, सुनूपुर आदि गांवों में भी कार्यक्रम में पहुंची।

डीएपी मनमाने तरीके से बांट रहे यहां वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में कहीं डीएपी नहीं है तो कहीं डीएपी मनमाने तरीके से बंट रही है। सहकारी समितियों पर ताले लटके हुए हैं और जिला प्रशासन डीएपी के भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने के दावे कर रहा है। ऐसे में किसान खाद के लिए भटक रहा है। भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी देने में भी पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है।