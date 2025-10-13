'किसान और युवाओं के मुद्दे पर भाजपा फेल', सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला
मैनपुरी में, सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराने और युवाओं को रोजगार देने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खाद वितरण में अनियमितता हो रही है और सहकारी समितियों पर ताले लगे हैं। उन्होंने 2027 में सपा सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अभी से जुटने का आह्वान किया, क्योंकि सभी वर्ग भाजपा सरकार से नाखुश हैं।
संवाद सूत्र, जागरण. बरनाहल/मैनपुरी। जनपद में इस समय आलू, लहसुन और सरसों की बोआई चल रही है। किसानों को इसके लिए डीएपी की आवश्यकता पड़ रही है लेकिन उन्हें डीएपी नहीं मिल रही है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसान, युवा सहित हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। यह बातें रविवार को बरनाहल क्षेत्र में आईं स्थानीय सांसद डिंपल यादव ने कहीं।
सांसद ने आधा दर्जन से अधिक गांवों में किया संपर्क
सांसद डिंपल यादव बरनाहल क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों में शोक संवेदना व्यक्त करने एवं अन्य निजी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने आई थीं। उन्होंने गांव निवहरा में पहुंचकर बलवीर राजपूत की माता के निधन पर शोक सांत्वना दी। वहीं सोथरा, सुनूपुर आदि गांवों में भी कार्यक्रम में पहुंची।
डीएपी मनमाने तरीके से बांट रहे
यहां वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में कहीं डीएपी नहीं है तो कहीं डीएपी मनमाने तरीके से बंट रही है। सहकारी समितियों पर ताले लटके हुए हैं और जिला प्रशासन डीएपी के भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने के दावे कर रहा है। ऐसे में किसान खाद के लिए भटक रहा है। भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी देने में भी पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है।
2027 में बनने जा रही है सपा की सरकार
सांसद ने कहा, कि वर्तमान समय में भाजपा सरकार से किसान, नौजवान, युवा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी वर्ग खिलाफ हैं। वर्ष 2027 में सपा की सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ता इसके लिए अभी से जुट जाएं।
इस मौके पर एमएलसी मुकुल यादव, ब्लाक प्रमुख नीरज यादव, रामबरन सिंह, आशीष शाक्य, लालू राजपूत, शिवकुमार शाक्य, बलवंत राजपूत आदि मौजूद रहे।
