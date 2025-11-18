Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dimple Yadav: एसआईआर फिर बोलीं सपा सांसद, बोलीं- भाजपा सांठगांठ से जीत रही चुनाव और बिहार उसका उदाहरण

    By Badrul Hasan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:35 AM (IST)

    सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर सांठगांठ से चुनाव जीतने का आरोप लगाया और बिहार चुनाव को इसका उदाहरण बताया। उन्होंने चुनाव आयोग से एसआईआर में काटे और जोड़े गए वोटों की सूची मांगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी भाजपा पर फर्जी वोट बनाने के आरोप लगाए। अन्य सपा नेताओं ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सपा सांसद डिंपल यादव व अन्य सपा नेता।

    संवाद सूत्र, जागरण. करहल। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिहार चुनाव पूरे देश के सामने उदाहरण है कि भाजपा ने सांठगांठ से चुनाव जीता। चुनाव आयाेग एसआईआर में काटे गए 69 लाख वोटों और जोड़े गए नए 24 लाख वोटों की सूची भी अब तक नहीं दे सका है। सांसद ने सोमवार को यह बातें एक निजी कार्यक्रम में कहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यमंत्री सुभाषचंद्र यादव के पुत्र ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव के बेटे विकल प्रताप सिंह का सोमवार को वैवाहिक समारोह था। इसमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव, सांसद डिंपल यादव एवं बदायूं सांसद आदित्य यादव सहित कई वरिष्ठ सपा नेताओं ने प्रतिभाग किया।

    इस दौरान सांसद डिंपल यादव ने कहा कि एसआईआर एक रणनीति के तहत लाया गया है। इसके माध्यम से ही भाजपा ने बिहार चुनाव में जीत हासिल की है। कहा कि भाजपा अविरल गंगा की बात करती है और पीएम मोदी के क्षेत्र बनारस में ही गंगा साफ नहीं हो सकी हैं।

    करहल क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सांसद सहित सपा के अन्य वरिष्ठ नेता


    प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि बिहार चुनाव का परिणाम तो समझ नहीं आया लेकिन एसआईआर से समझ में आ रहा है कि यह लोग क्या कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने फिरोजाबाद, मैनपुरी व अन्य जगहों पर बीस से तीस हजार से वोट फर्जी बना लिए हैं। कहा कि इसके सबूत के साथ कुछ दिनों बाद मैं सामने आऊंगा। कहा कि उप्र में चल रही एसआइआर में सपा गड़बड़ी नहीं होने देगी।

    बिहार में आए चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस से दूरी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह नेतृत्व तय करेगा। दिल्ली धमाकों को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण और आतंकियों की कायराना हरकत बताया।

    बदायूं सांसद आदित्य यादव ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग सहित अन्य सरकारी संस्थाओं का भाजपा सरकार लोकतंत्र को खत्म करने के लिए प्रयोग कर रही है।

     

    ये रहे मौजूद

     

    इस दौरान करहल विधायक तेजप्रताप यादव, पूर्व विधायक मानिकचंद यादव, लकी प्रताप, डा. धीरज यादव, पूर्व सभासद सनी यादव, सभासद अंकित यादव, राजीव यादव, उदयवीर सिंह यादव, डा. पदम सिंह पदम आदि मौजूद रहे।