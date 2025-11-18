Dimple Yadav: एसआईआर फिर बोलीं सपा सांसद, बोलीं- भाजपा सांठगांठ से जीत रही चुनाव और बिहार उसका उदाहरण

संवाद सूत्र, जागरण. करहल। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिहार चुनाव पूरे देश के सामने उदाहरण है कि भाजपा ने सांठगांठ से चुनाव जीता। चुनाव आयाेग एसआईआर में काटे गए 69 लाख वोटों और जोड़े गए नए 24 लाख वोटों की सूची भी अब तक नहीं दे सका है। सांसद ने सोमवार को यह बातें एक निजी कार्यक्रम में कहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यमंत्री सुभाषचंद्र यादव के पुत्र ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव के बेटे विकल प्रताप सिंह का सोमवार को वैवाहिक समारोह था। इसमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव, सांसद डिंपल यादव एवं बदायूं सांसद आदित्य यादव सहित कई वरिष्ठ सपा नेताओं ने प्रतिभाग किया।

इस दौरान सांसद डिंपल यादव ने कहा कि एसआईआर एक रणनीति के तहत लाया गया है। इसके माध्यम से ही भाजपा ने बिहार चुनाव में जीत हासिल की है। कहा कि भाजपा अविरल गंगा की बात करती है और पीएम मोदी के क्षेत्र बनारस में ही गंगा साफ नहीं हो सकी हैं।

करहल क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सांसद सहित सपा के अन्य वरिष्ठ नेता

प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि बिहार चुनाव का परिणाम तो समझ नहीं आया लेकिन एसआईआर से समझ में आ रहा है कि यह लोग क्या कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने फिरोजाबाद, मैनपुरी व अन्य जगहों पर बीस से तीस हजार से वोट फर्जी बना लिए हैं। कहा कि इसके सबूत के साथ कुछ दिनों बाद मैं सामने आऊंगा। कहा कि उप्र में चल रही एसआइआर में सपा गड़बड़ी नहीं होने देगी।