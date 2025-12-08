Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mainpuri News: कुर्रा में पाकिस्तान का झंडा लगाने की फैली अफवाह, झूठ फैलाने पर कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    मैनपुरी के कुर्रा गांव में पाकिस्तान का झंडा लगाने की अफवाह फैल गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि झंडा धार्मिक है। एक मुस्लिम युवक ने बताया कि बारावफ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। गांव कुर्रा में पाकिस्तान का झंडा लगाने की अफवाह फैल गई। मामले का वीडियो भी रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। प्रसारित वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस ने तत्काल जांच और कार्रवाई की तो झंडा धार्मिक निकला। अब पुलिस द्वारा झूठी अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने जांच कर झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई की कही बात


    रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो गया। प्रसारित वीडियो के संबंध में जानकारी की गई तो वो कुर्रा गांव का बताया गया। वीडियो में एक मकान की छत पर लगा झंडा पाकिस्तानी होने की बात कही गई है। वीडियो प्रसारित होने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने प्रसारित वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की।

    इंस्पेक्टर कुर्रा विक्रांत सिंह गुर्जर ने गांव पहुंचकर लोगों से जानकारी तो बताया गया कि भिंड में बेलदारी करने वाले एक मुस्लिम युवक के मकान की छत पर ये झंडा लगा है जो इस्लामिक है। पूछताछ में युवक ने बताया कि बारावफात पर इमाम ने बच्चों को झंडे बांटे थे तो एक झंडा उनके पुत्र ने भी लाकर छत पर लगा दिया है। इसके बाद पुलिस ने वीडियो प्रसारित कर झूठी अफवाह फैलाने वाले की तलाश शुरू कर दी है।

    कुर्रा इंस्पेक्टर ने बताया कि झूठी अफवाह फैलाने और माहौल को खराब करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।