Mainpuri News: कुर्रा में पाकिस्तान का झंडा लगाने की फैली अफवाह, झूठ फैलाने पर कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। गांव कुर्रा में पाकिस्तान का झंडा लगाने की अफवाह फैल गई। मामले का वीडियो भी रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। प्रसारित वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस ने तत्काल जांच और कार्रवाई की तो झंडा धार्मिक निकला। अब पुलिस द्वारा झूठी अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही जा रही है।

पुलिस ने जांच कर झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई की कही बात

रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो गया। प्रसारित वीडियो के संबंध में जानकारी की गई तो वो कुर्रा गांव का बताया गया। वीडियो में एक मकान की छत पर लगा झंडा पाकिस्तानी होने की बात कही गई है। वीडियो प्रसारित होने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने प्रसारित वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की।

इंस्पेक्टर कुर्रा विक्रांत सिंह गुर्जर ने गांव पहुंचकर लोगों से जानकारी तो बताया गया कि भिंड में बेलदारी करने वाले एक मुस्लिम युवक के मकान की छत पर ये झंडा लगा है जो इस्लामिक है। पूछताछ में युवक ने बताया कि बारावफात पर इमाम ने बच्चों को झंडे बांटे थे तो एक झंडा उनके पुत्र ने भी लाकर छत पर लगा दिया है। इसके बाद पुलिस ने वीडियो प्रसारित कर झूठी अफवाह फैलाने वाले की तलाश शुरू कर दी है।