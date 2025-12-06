'भाजपा नहीं चाहती विपक्षियों का शत प्रतिशत वोट बनें', सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगाेपाल यादव का निशाना
संवाद सूत्र, जागरण. कुसमरा। नगर के ज्ञान श्री गेस्ट हाउस परिसर में समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने किशनी विधानसभा की मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से और अधिक मेहनत करने की अपील की। मतदाता सूची का कार्य संतोषजनक मिलने पर उन्होंने किशनी विधायक सहित कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। शुक्रवार को मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने पहुंचे प्रोफेसर ने विधानसभा में आने वाली विकास खंड किशनी, जागीर व करहल आंशिक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया।
अधिकारी या कर्मचारी की झूठी शिकायत ना करें
प्रो. रामगोपालय यादव ने कहा कि अगर कोई बीएलओ या अधिकारी उनके कार्य मे बाधा उत्पन्न करता है तो वह उन्हें वाट्सएप के माध्यम से सूचित करें। किसी अधिकारी कर्मचारी की झूठी शिकायत न करें। इससे पार्टी व स्वयं की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि दूसरे पक्ष के मतदाता पुनरीक्षण कार्य शतप्रतिशत हो, इसीलिए कहीं-कहीं बीएलओ को धमकाया जाता है, लेकिन हम समाजवादी लोग डरने वाले नहीं है। इससे पूर्व उन्होंने बूथ, सेक्टर व जोन प्रभारियों से सीधे संवाद कर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व विधायक किशनी संध्या कठेरिया, पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि रामपाल यादव, किशनी चेयरमैन प्रतिनिधि डैनी यादव, हरिपाल सिंह यादव, आशुतोष उर्फ बिल्लू यादव, मुकुल यादव, नरेंद्र सिंह यादव, संजीव श्रीवास्तव, डा. रेखा यादव, सुमन दिवाकर, उपदेश यादव आदि उपस्थित रहे।
