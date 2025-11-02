मैनपुरी में गर्भवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप, ससुरालवाले फरार

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। गांव थोरवा में 25 वर्षीय गर्भवती महिला की शनिवार की देर रात संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। गांव पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। इस बीच ससुरालीजन फरार हो गए। पुलिस ने फंदे से शव उतार पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतका के भाई की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

ससुरालियों पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज औंछा क्षेत्र के गांव थोरवा निवासी दीपक कुमार की शादी वर्ष 2021 बेवर क्षेत्र के गांव शीलवंत की रहने वाली 25 वर्षीय प्रियंका के साथ हुई थी। वह तीन माह की गर्भवती थीं। शनिवार रात को खाना खाने के बाद प्रियंका सोने की कहकर कमरे में चली गईं। रविवार सुबह जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आईं तो स्वजन ने अंदर जाकर देखा। जहां उनका शव फंदे पर लटका मिला। चीख-पुकार सुन ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, ससुरालीजन घर छोड़ हुए फरार जानकारी पाकर मृतका के मायके पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और ससुरालियों पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। सूचना पर औंछा इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह पुलिसबल के साथ मौके पर पहुुंचे और शव फंदे से उतार पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतका के पिता जहां पिता बृजेश कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर पुत्री को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। जिसकी शिकायत पुत्री ने कई बार की तो ससुरालियों को समझाया भी, लेकिन वह लोग माने नहीं।