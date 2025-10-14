मैनपुरी में झोलाछाप के इलाज से प्रसूता की मौत, स्वजन के हंगामे पर सीएमओ ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नगर के ज्योंति रोड स्थित झोलाछाप के यहां पर प्रसव के लिए लाई गई प्रसूता की रक्त चढ़ाते समय अचानक हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद ही प्रसूता की मृत्यु हो गई। स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच झोलाछाप दुकान बंद करके फरार हो गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए स्वजन को समझाकर शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सीएमओ के निर्देश पर मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ ने झोलाछाप की दुकान सील कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा, झोलाछाप फरार बिछवां क्षेत्र के गांव संतोषपुर निवासी सुमित की दो साल पहले शादी हुई थी। उनकी पत्नी पूजा गर्भवती थीं। प्रसव पीड़ा होने पर स्वजन ने सोमवार दोपहर को नगर के ज्योंति रोड पर स्थित झोलाछाप की दुकान पर भर्ती कराया। जहां झोलाछाप ने पहले तो सामान्य प्रसव कराने की बात कही लेकिन शाम को रक्त की कमी होने के कारण सिजेरियन प्रसव कराने के लिए बताया। स्वजन के राजी होने के बाद पूजा का इलाज शुरू किया गया।

पुलिस ने समझाकर शव पोस्टमार्टम को भिजवाय, सीएमओ के निर्देश पर दुकान मंगलवार सुबह छह बजे के करीब अचानक हुए रक्तस्त्राव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही झोलाछाप ने शव बाहर निकलवाया और दुकान बंद करके फरार हो गया। गुस्साए स्वजन ने शव दुकान के बाहर रख हंगामा शुरू कर दिया। मृतका के देवर विपुल ने आरोप लगाया कि उनके मरीज को रक्त की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद भी डाक्टर द्वारा रक्त चढ़ाना शुरू कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी और उनकी मृत्यु हो गई। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। जहां गुस्साए स्वजन को कार्रवाई का आश्वासन देकर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया।

दुकान की सील वहीं मामले की जानकारी होने के बाद सीएमओ डॉ. आरसी गुप्ता के निर्देश पर नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने झोलाछाप की दुकान सील कर उसके बारे में जानकारी की। उन्होंने मृतका के स्वजन के भी बयान दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।