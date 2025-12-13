Language
    OTS SCheme: ओटीएस से बनाई दूरी तो कट जाएगी बिजली... बिल बकाएदारों के लिए कटौती की चेतावनी

    By Veerbhan Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:16 AM (IST)

    मैनपुरी में, एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में रुचि न लेने वाले बकाएदारों को अब बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। अधिशासी अभियंता हंसराज कौशल ने ग्रामी ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में रुचि न लेने वाले बकाएदारों को कार्रवा झेलनी पड़ सकती है। निदेशालय से निर्देश के बाद अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। अधिशासी अभियंता वितरण खंड तृतीय हंसराज कौशल ने शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर पंजीकरण की स्थिति देखी। अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए कहा कि ओटीएस से दूरी बनाने वाले बकाएदारों के विरुद्ध डिस्कनेक्शन की कार्रवा कराई जाए।

    अधिशासी अभियंता वितरण खंड तृतीय ने क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से की वार्ता


    शुक्रवार दोपहर वे उपकेंद्र ताल दरवाजा के अंतर्गत आने वाले गांव नगला मुंशी में पहुंचे थे। यहां लाइन स्टाफ को साथ लेकर पंजीकरण की स्थिति की जानकारी जुटाई। उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि बकाया धनराशि को जमा कराए जाने के उद्देश्य से ही शासन द्वारा योजना का संचालन कराया जा रहा है। यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराते हैं तो छूट का लाभ मिलेगा।

    बकाएदारों को दी चेतावनी


    टीजीटू और अन्य लाइन स्टाफ को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके कार्य की स्थिति निराशाजनक है। धरातल पर प्रयास नहीं हो रहे हैं। अवर अभियंता टीम को साथ लेकर स्वयं बकाएदारों के घर पहुंचकर उनसे संपर्क करें। उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित करें। बड़े बकाएदारों पर विशेष जोर है। यदि बकाएदारों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाती है तो बिना संकोच इनके आवासीय परिसर की आपूर्ति को बंद कर दिया जाए। यदि विभागीय कर्मियों की शिथिलता प्रदर्शित होगी तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही कराई जाएगी।