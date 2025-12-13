OTS SCheme: ओटीएस से बनाई दूरी तो कट जाएगी बिजली... बिल बकाएदारों के लिए कटौती की चेतावनी

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में रुचि न लेने वाले बकाएदारों को कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। निदेशालय से निर्देश के बाद अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। अधिशासी अभियंता वितरण खंड तृतीय हंसराज कौशल ने शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर पंजीकरण की स्थिति देखी। अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए कहा कि ओटीएस से दूरी बनाने वाले बकाएदारों के विरुद्ध डिस्कनेक्शन की कार्रवाई कराई जाए।

अधिशासी अभियंता वितरण खंड तृतीय ने क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से की वार्ता

शुक्रवार दोपहर वे उपकेंद्र ताल दरवाजा के अंतर्गत आने वाले गांव नगला मुंशी में पहुंचे थे। यहां लाइन स्टाफ को साथ लेकर पंजीकरण की स्थिति की जानकारी जुटाई। उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि बकाया धनराशि को जमा कराए जाने के उद्देश्य से ही शासन द्वारा योजना का संचालन कराया जा रहा है। यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराते हैं तो छूट का लाभ मिलेगा।