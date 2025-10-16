Language
    जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पुलिसकर्मी ने युवती से किया दुष्कर्म, दिल नहीं भरा तो किया ये गंदा काम

    By Prateek Bhadoria Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:20 PM (IST)

    सदर कोतवाली की गनेश बुर्ज चौकी पर तैनात एक सिपाही ने जूस में नशीली दवा मिलाकर एक युवती को होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। युवती के विरोध करने पर आरोपित ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। शिकायत करने पर उसने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। एसपी ने आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है।    

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सदर कोतवाली की गनेश बुर्ज चौकी पर तैनात सिपाही ने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को होटल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर वीडियो बना लिया। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपित वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। किसी से शिकायत करने पर आरोपित ने जान से मारने की भी धमकी दी। एसपी ने आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है।

    एटा जिले की रहने वाली एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि 15 अप्रैल 2023 को उनकी सगाई पुलिस विभाग में आरक्षी धीरज त्यागी निवासी गांव बीहटा थाना कोतवाली स्याना बुलंदशहर के साथ हुई थी। धीरज वर्तमान में मैनपुरी सदर कोतवाली क्षेत्र की गणेश बुर्ज चौकी पर तैनात है। सगाई होने के बाद वह उनसे फोन पर बातचीत करने लगा।

    सिपाही ने फोन कर कुरावली बुलाया

    नौ अगस्त को आरोपित सिपाही ने फोन कर उन्हें कुरावली बुलाया। जहां मुलाकात के बाद अपने साथ मैनपुरी स्थित एक दुकान पर ले गया। वहां नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें जूस पिला दिया। नशा होने के बाद वह नाश्ता करने की बात कहकर उन्हें दोपहर को आश्रम रोड स्थित होटल ले गया। होटल के कमरे में ले जाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध के दौरान हुई हाथापाई में धीरज की आंख चोटिल हो गई।

    इस बीच अचेत हो गईं तो आरोपित ने दुष्कर्म किया घटना को अंजाम देकर वीडियो भी बना लिया। दो घंटे बाद होश आने के बाद आरोपित ने यदि इस बारे में किसी को बताया कि वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। भय के कारण वह चुप रहीं। बाद में आरोपित उन्हें एटा ले जाकर घर के पास छोड़ आया। पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी द्वारा आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया गया है।


    समझौता करने का आरोपित बना रहा दबाव



    युवती ने बताया कि आरोपित पुलिस विभाग में तैनात होने के कारण आए दिन धमकी दे रहा है। जिससे वह मानसिक तनाव में हैं। आरोपित धीरज त्यागी ने उन्हें व्हाट्सएप काल कर कहा कि तेरे सौतेले पिता ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया था। इसलिए इस मामले में भी तुझे समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो जान से मार दूंगा। जब उन्होंने शादी करने की बात कही तो आरोपित ने कहा कि उसने तो सिर्फ संबंध बनाने के लिए ये सब किया था। आरोपित की शादी भी दूसरी जगह तय हो चुकी है। पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है।


    आरोपित सिपाही के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच प्रभावित न हो सके, इसके लिए सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। - गणेश प्रसाद साहा, पुलिस अधीक्षक