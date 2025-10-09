यूपी के इस शहर में 17000 लोगों के लिए खुशखबरी, दिवाली पर अपने घर का सपना होगा पूरा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। ग्रामीण क्षेत्र के बेघरों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पात्रों को जल्द ही अपना आशियाना मिलेगा। जिला प्रशासन ने पात्र लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पहली सूची में सर्वेयराें के माध्यम से लगभग 17 हजार लोगों को चिन्ह्रित किया गया है। अब इस सूची को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। केंद्रीय स्तर से स्वीकृत मिलने के बाद आवेदकों को यह लाभ मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन कार्य पूरा

जिले की नौ ब्लॉकों में 549 ग्राम पंचायतों में योजना का सर्वे किया गया। इसके लिए प्रशसान ने 199 सर्वेयर तैनात किए थे। फरबरी में शुरू हुए इस सर्वे में पहली बार आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का भी उपयोग किया गया। इससे पारदर्शिता व सटीकता सुनिश्चित हो सके। सर्वेयरों ने गांव-गांव जाकर बेघरों की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया। इसके बाद जिला स्तर के अधिकारियों ने सत्यापन कर अंतिम सूची तैयार की है। पात्र लोगों को खुद भी आवेदन करने का मौका दिया गया। इसमें भी बढ़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए। इसके बाद जिला स्तर के अधिकारियों ने सूची के आधार पर सत्यापन किया। यह प्रक्रिया पूरी हो गई है।

पात्रता में किए गए कई बदलाव केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत वर्ष 2014 में की थी। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को पक्का आशियाना मुहैया कराना था। शुरूआती चरण में कई जगह अनियमितताएं सामने आईं। कई अपात्रों को भी योजना का लाभ मिल गया लेकिन जरूरतमंद योजना से बंचित रह गए। जरूरतमंद को आवास मुहैया हो सके, इसलिए सरकार ने योजना में कई बदलाव किए हैं। अब 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमाने वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे पहले दस हजार रूपये प्रतिमाह कमाने वाले व्यक्ति भी इस योजना से वंचित रह गए थे। इसके अलावा फ्रिज, टीवी, बाइक के स्वामी भी अवास पाने को आवेदन कर सकते हैं।



आवास को इस तरह मिलती है धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी के खाते में आवास निर्माण को लेकर 1.20 हजार रुपये की धनराशि किश्तों में पहुंचती हैं। पहली किश्त के रूप में 40 हजार, दूसरी किश्त में 70 हजार व तीसरी किश्त में 10 हजार की धनराशि पहुंचती हैं। इसके अलावा 90 दिन की मनरेगा मजदूरी भी लाभार्थी के खाते में डाली जाती है।

