मैनपुरी में टायर फटने से पिकअप पलटी, युवक की हुई दर्दनाक मौत

मैनपुरी में एक दुखद घटना में पशु मेले में पशुओं को बेचने जा रहे एक युवक की टायर फटने से पिकअप पलटने से मौत हो गई। रसूलाबाद निवासी 20 वर्षीय चांद अपने साथियों के साथ अलीगढ़ पशु मेले जा रहा था, तभी एटा हाईवे पर यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में चांद की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक की लहर है।

चांद फाइल फोटो