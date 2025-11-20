मैनपुरी में टायर फटने से पिकअप पलटी, युवक की हुई दर्दनाक मौत
मैनपुरी में एक दुखद घटना में पशु मेले में पशुओं को बेचने जा रहे एक युवक की टायर फटने से पिकअप पलटने से मौत हो गई। रसूलाबाद निवासी 20 वर्षीय चांद अपने साथियों के साथ अलीगढ़ पशु मेले जा रहा था, तभी एटा हाईवे पर यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में चांद की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक की लहर है।
संवाद सूत्र, जागरण भोगांव (मैनपुरी)। पिकअप में पशुओं को लादकर पशु मेले में बेचने ले जा रहे युवक का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दबने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दो साथी गंभीर घायल हो गए। युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया।
मुहल्ला रसूलाबाद निवासी 20 वर्षीय चांद पुत्र अनवार पशुओं की खरीद फरोख्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते था। बुधवार को चांद अपने साथी फरदीन और मोहसिन के साथ पशुओं को पिकअप में लादकर अलीगढ़ पशु मेले में बेचने जा रहे था।
वह एटा हाईवे पर पहुंचे, तभी अचानक पिकअप का अगला टायर फट गया और असंतुलित होकर पलट गया। दबने से चांद की मौत हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।