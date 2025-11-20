Language
    मैनपुरी में टायर फटने से पिकअप पलटी, युवक की हुई दर्दनाक मौत

    By Himanshu Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:37 PM (IST)

    मैनपुरी में एक दुखद घटना में पशु मेले में पशुओं को बेचने जा रहे एक युवक की टायर फटने से पिकअप पलटने से मौत हो गई। रसूलाबाद निवासी 20 वर्षीय चांद अपने साथियों के साथ अलीगढ़ पशु मेले जा रहा था, तभी एटा हाईवे पर यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में चांद की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक की लहर है।

    चांद फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण भोगांव (मैनपुरी)। पिकअप में पशुओं को लादकर पशु मेले में बेचने ले जा रहे युवक का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दबने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दो साथी गंभीर घायल हो गए। युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया।

    मुहल्ला रसूलाबाद निवासी 20 वर्षीय चांद पुत्र अनवार पशुओं की खरीद फरोख्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते था। बुधवार को चांद अपने साथी फरदीन और मोहसिन के साथ पशुओं को पिकअप में लादकर अलीगढ़ पशु मेले में बेचने जा रहे था।

    वह एटा हाईवे पर पहुंचे, तभी अचानक पिकअप का अगला टायर फट गया और असंतुलित होकर पलट गया। दबने से चांद की मौत हो गई।