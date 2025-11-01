मैनपुरी में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर बुजुर्ग ने की आत्महत्या, बाथरूम में मिली खून से लथपथ लाश

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नगर के यादव नगर में शनिवार सुबह बुजुर्ग ने लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मार आत्महत्या कर ली। उनका शव बाथरूम में पड़ा देख स्वजन में चीख पुकार मच गई। सूचना पर फारेंसिक टीम के साथ पहुंचे सीओ सिटी ने स्वजन से जानकारी लेने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

गोली चलने की आवाज पर बाथरूम में भागे स्वजन

कोतवाली क्षेत्र के यादव नगर निवासी 63 वर्षीय नागेश्वर सिंह यादव शनिवार सुबह साढ़े सात बजे जागने के बाद बाथरूम गए थे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुन स्वजन भी बाथरूम में पहुंच गए। जहां नागेश्वर सिंह का लहूलुहान हालत में शव पड़ा मिला। उन्होंने लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ही। चीख सुन आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।