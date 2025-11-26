मैनपुरी में नेहा सिंह राठौड़ के गिरफ्तारी की फैलती रही अफवाह, पुलिस ने कही ये बात

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को लखनऊ एक्सप्रेस वे से जनपद की करहल पुलिस द्वारा बुधवार की शाम को गिरफ्तार करने की अफवाह तेजी से फैल गई। उनके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी से इंकार किया। साथ ही नेहा सिंह राठौड़ ने भी एक्स पर अपनी गिरफ्तारी से इंकार करते हुए पोस्ट की।

दरअसल, नेहा सिंह राठौड़ ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कुछ पोस्ट की थीं। इसके खिलाफ अभय प्रताप सिंह ने लखनऊ स्थित हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद नेहा सिंह राठौड़ ने फिर से सरकार पर सवाल उठाए थे।

इसके साथ ही 20 मई को वाराणसी में भी उनके खिलाफ 500 से अधिक शिकायतें आई थीं। इनमें आरोप लगाया गया कि नेहा सिंह राठौड़ ने अपने एक गाने में पीएम मोदी को जनरल डायर कहा है। बुधवार की शाम को मैनपुरी में अफवाह फैल गई कि करहल थाना पुलिस ने नेहा सिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है।