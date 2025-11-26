Language
    मैनपुरी में नेहा सिंह राठौड़ के गिरफ्तारी की फैलती रही अफवाह, पुलिस ने कही ये बात

    By Chandra Shekhar Gaur Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:36 PM (IST)

    लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को लखनऊ एक्सप्रेसवे से करहल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की अफवाह बुधवार शाम तेजी से फैली, जबकि उनके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। पुलिस अधिकारियों ने इस कथित गिरफ्तारी से इंकार किया, और नेहा सिंह राठौड़ ने भी सोशल मीडिया पर खुद को गिरफ्तार न किए जाने की पुष्टि की।    

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को लखनऊ एक्सप्रेस वे से जनपद की करहल पुलिस द्वारा बुधवार की शाम को गिरफ्तार करने की अफवाह तेजी से फैल गई। उनके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी से इंकार किया। साथ ही नेहा सिंह राठौड़ ने भी एक्स पर अपनी गिरफ्तारी से इंकार करते हुए पोस्ट की।

    दरअसल, नेहा सिंह राठौड़ ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कुछ पोस्ट की थीं। इसके खिलाफ अभय प्रताप सिंह ने लखनऊ स्थित हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद नेहा सिंह राठौड़ ने फिर से सरकार पर सवाल उठाए थे।

    इसके साथ ही 20 मई को वाराणसी में भी उनके खिलाफ 500 से अधिक शिकायतें आई थीं। इनमें आरोप लगाया गया कि नेहा सिंह राठौड़ ने अपने एक गाने में पीएम मोदी को जनरल डायर कहा है। बुधवार की शाम को मैनपुरी में अफवाह फैल गई कि करहल थाना पुलिस ने नेहा सिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है।

    हालांकि एसपी गणेश प्रसाद साहा ने इससे इंकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ अफवाह है। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं नेहा सिंह राठौड़ ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभी तक न मुझे किसी तरह का नोटिस दिया गया है न मेरे घर पुलिस आई है... न मैं फरार हुई हूं न गिरफ्तार हूं। अफवाहों पर ध्यान न दें। संविधान दिवस पर मैं मूल कर्तव्यों का गीत लिखने में व्यस्त हूं, कृपया व्यवधान न डालें।