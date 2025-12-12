Mid Day Meal: सर्दियों में बदलेगा स्कूल में भी स्वाद, भोजन के साथ मिलेगी बच्चों को गजक और चिक्की
मैनपुरी के परिषदीय स्कूलों में अब बच्चों को मध्याह्न भोजन में हर गुरुवार को गुड़ की गजक और मूंगफली की चिक्की मिलेगी। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसके ल ...और पढ़ें
जासं, मैनपुरी। परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चों को एमडीएम में भोजन के साथ सप्ताह में एक दिन गुड़ की गजक और मूंगफली की चिक्की का स्वाद भी चखने को मिलेगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसके लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया है।
प्रत्येक बच्चे को पांच रुपये की दर से यह सामग्री भोजन के अतिरिक्त प्रदान कराई जाएगी। इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है।
सर्दी में बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए एमडीएम में भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निर्धारित मेन्यू के अनुसार ही भोजन पकाया जाना है।
अब शासन ने मार्च 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को भोजन के साथ बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में सामग्री की अनुमति प्रदान कर दी है।
व्यवस्था के अंतर्गत गुरुवार को बच्चों को मूंगफली की चिक्की, गुड़-तिल अथवा मूंगफली की गजक, चौलाई या बाजरे का लड्डू अथवा भुने हुए चनों को भी साप्ताहिक आहार तालिका में शामिल कर दिया है।
पांच रुपये की दर से प्रत्येक बच्चे को उक्त सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सामूहिक रूप से कक्षा में इसका वितरण कराया जाएगा।
मूंगफली की चिक्की, गुड़-तिल अथवा मूंगफली की गजक, चौलाई या बाजरे का लड्डू तो बच्चों को प्रति विद्यार्थी कम से कम 20 ग्राम अथवा भुना हुआ चना प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 50 ग्राम मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा।
