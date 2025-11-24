Language
    दूसरी शादी के लिए सेहरा बांधने की तैयारी में था पति, मैनपुरी में पहली पत्नी पहुंच गई पुलिस के साथ

    By Prateek Bhadoria Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:24 AM (IST)

    मैनपुरी के किशनी में एक व्यक्ति दूसरी शादी करने पहुंचा तो उसकी पहली पत्नी पुलिस के साथ पहुंच गई। पत्नी ने बताया कि 14 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनका तलाक भी नहीं हुआ है। हंगामा होने पर दूल्हा बरातियों के साथ भाग गया। पुलिस ने दूल्हे के पिता को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। दुल्हन के पिता ने धोखे से शादी करने का आरोप लगाया है।

    मैनपुरी में शादी रुकवाने पहुंची पहली पत्नी और पुलिस।

    संसू, जागरण. किशनी (मैनपुरी)। तलाक देने की बात कहकर दूसरी शादी करने पहुंचा पति तो पीछे से पत्नी भी पुलिस के साथ पहुंच गई। ये देख पति के होश उड़ गए। पत्नी ने शादी रुकवाई तो दूल्हा बना युवक बरातियों के साथ भाग खड़ा हुआ।

    इस बीच कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। स्वजन और ग्रामीणों से जानकारी के बाद पुलिस दूल्हे के पिता को हिरासत में लेकर थाने आ गई। जहां शादी करने वाली युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    थाना क्षेत्र के गांव सोनासी में शनिवार की रात एक युवती की बरात थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव रंपुरा से आई थी। बरात आने के बाद घराती उनकी आव भगत में जुटे थे। परंतु जब दूल्हा बरात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा।

    तभी वहां सामने उसने कन्नौज के थाना सौरिख क्षेत्र के गांव शरीफपुर निवासी पत्नी सपना को खड़ा देखा तो होश उड़ गए। इस दौरान पत्नी ने हंगामा करते हुए कहा कि उनके रहते हुए पति दूसरी शादी कर रहा है।

    उनकी शादी 14 साल पूर्व हुई थी और 10 वर्षीय बच्चा भी है, वह नोएडा में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रही हैं। अभी उनका तलाक भी नहीं हुआ है। महिला को हंगामा करता देख कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई।

    इस बीच सपना ने सूचना देकर पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। इस बीच मौका पाकर दूल्हा बना पति बरातियों के साथ भाग गया। पुलिस ने उसके पिता को हिरासत में लेकर ग्रामीण और स्वजन से मामले की जानकारी ली।

    इस दौरान दुल्हन बनने जा रही युवती के पिता ने कहा कि शादी तय करते समय उन्हें उन्हें दूल्हे की तलाक होने की जानकारी दी गई थी तो उन्होंने रिश्ता पक्का कर लिया था। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर लड़के पक्ष से शादी में हुआ खर्च वापस कराने और कार्रवाई की मांग की है।

    इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष कृपाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष से पूछताछ की जा रही है, तहरीर पर जांच कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।