    मैनपुरी के शख्स की राजस्थान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

    By Vipin Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    मैनपुरी के गूजरपुर नगरिया निवासी रामनरेश की राजस्थान के झुंझुनूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह वहां ईंट-भट्टे पर मजदूरी करते थे। घटना की सूचना मिलने पर, उनके पुत्र और ठेकेदार ने शव को गांव पहुंचाया। पुलिस को सूचित किया गया, और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एक स्थानीय युवक की राजस्थान के झुंझुनूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसके शव को गांव लाया गया। यहां स्वजन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव गूजरपुर नगरिया निवासी 45 वर्षीय रामनरेश पुत्र दयाराम बीते कई वर्षों से राजस्थान के झुंझुनू में ईंट-भट्टे पर मजदूरी का कार्य करते थे। शुक्रवार देर रात उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।

    इस पर भट्टे के ठेकेदार और मृतक के पुत्र द्वारा शव को गांव स्थित घर लाया गया। शनिवार को मृतक के पुत्र मोहित ने थाना एलाऊ पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए लिखित सूचना दी।

    पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।थानाध्यक्ष एलाऊ अवनीश त्यागी ने बताया कि मृतक के पुत्र की सूचना पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा।