    मैनपुरी में आढ़ती से लूट के बाद फरार बदमाश मुठभेड़ में पकड़ा गया, पैर में लगी गोली

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:37 PM (IST)

    मैनपुरी के कुरावली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आढ़ती से लूट के मामले में फरार एक बदमाश घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। घायल बदमाश आशू गिहार पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा कुरावली में दो माह पूर्व आढ़ती से लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाशों की देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली पैर में लगने से एक बदमाश घायल हो गया।

    जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ लिया। सूचना पर एएसपी ग्रामीण कुरावली सीओ के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने मुठभेड़ के बारे में जानकारी ली और बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है।

    कुरावली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह चौहान सर्विलांस टीम के साथ सोमवार की रात 12 बजे के करीब क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्हें बदमाशों द्वारा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूमने की सूचना मिली। जिसपर टीम नगला ऊसर मोड़ के निकट नहर पुल पहुंची और वाहनों की चेकिंग शुरू की तो एक बाइक पर दो बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी।

    पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किए। जिसमें गोली पैर में लगने से एक बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया, लेकिन इस बीच उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास सीओ कुरावली सच्चिदानंद के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुठभेड़ के बारे में जानकारी ली।

    पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम आशू गिहार निवासी गिहार कालोनी कुरावली बताया। आरोपित ने बताया कि उसने अपने साथी के साथ मिल दो माह पूर्व मंडी में आढ़ती से 50 हजार की लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

    इस दौरान एएसपी राहुल मिठास ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद और आगरा सहित अन्य जिलों में लूट, चोरी, हत्या जैसे 12 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब पुलिस भागे हुए साथी की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।