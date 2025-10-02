Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैनपुरी में त्योहारों के चलते बाजारों में ई-रिक्शा और भारी वाहनों पर लगा बैन

    By Prateek bhadoria Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:51 PM (IST)

    मैनपुरी में त्योहारों के दौरान बाजारों में लगने वाले जाम से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा और बड़े वाहनों के प्रवेश पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक रोक लगा दी है। व्यापारियों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने चौराहों पर बैनर लगवाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    त्योहारों के चलते बाजारों में रहेगा ई-रिक्शा समेत वाहनों पर प्रतिबंध। जागरण

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। आगामी त्योहार और बाजारों में लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए ई- रिक्शा सहित बड़े वाहनों की सुबह नौ से रात आठ बजे तक एंट्री बंद कर दी गई है। व्यापारियों की मांग पर यातायात पुलिस द्वारा निर्णय लिया है। यदि बाजारों में दिन के समय ई- रिक्शा प्रवेश करते मिले चालान काटने की भी चेतावनी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसको लेकर चौराहों पर बैनर भी लगवाए गए हैं। वहीं बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को मद्देनजर रख पिकेट भी तैनात की गई है। नगर के बाजारों में ई रिक्शा सहित बड़े वाहनों के प्रवेश आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। जाम में घंटों फंसकर राहगीरों और ग्राहकों को अपना समय बर्वाद करना पड़ता है। ऐसे में आगमी त्योहार करवाचौथ, धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में खरीदारी को आने वाली ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है।

    एंट्री पर लगी रोक

    एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर सीओ यातायात संतोष कुमार ने बाजारों में ई-रिक्शा, आटो और चार पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। यातायात पुलिस द्वारा चौराहों पर इसको लेकर बैनर लगवाए गए हैं। जिन पर सुबह नौ से रात आठ बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश को वर्जित किया है। इसके अलावा बाजारों में लगवाए गए सीसी कैमरों की स्थिति की पड़ताल कर बंद कैमरे चालू करा दिए गए हैं। जिससे कि त्योहारों पर बाजारों में भीड़ के कारण होने वाली अप्रिय घटना पर रोक लगाई जा सके।

    बताया कि आगामी त्योहारों को मद्देनजर रख बाजारों में ई-रिक्शा समेत अन्य वाहनों का संचालन दिन में पूरी तरह बंद रहेगा। सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक वाहन संचालन बाजारों में न हो, इसके लिए घंटाघर, क्रिश्चियन तिराहा, बड़ा चौराहा सहित अन्य चौराहे पर बैनर लगवाकर पुलिस पिकेट को तैनात किया गया है। ताकि बाजारों में जाम की समस्या न बने।

    बाजार में प्रवेश करने पर लगेगा जुर्माना

    यदि कोई भी वाहन नो एंट्री के समय बाजार में प्रवेश करेगा चालान काटकर जुर्माना वसूल किया जाएगा। यातायात नियम तोड़ने वाले 160 वाहनों के कटे चालान यातायात पुलिस द्वारा नगर से लेकर जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान यातायात नियम तोड़ने वाले वाहनों के चालान काटकर चालकों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है।

    इसी के तहत गुरुवार को जिले में पुलिस द्वारा अभियान चलाकर एक बाइक को सीज कर बिना हेलमेट, तीन सवारी और यातायात नियम तोड़ने वाले 160 वाहनों के चालान काटकर डेढ़ लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है।

    आगामी त्योहारों को मद्देनजर रख नगर के बाजारों में ई- रिक्शा सहित बड़े वाहनों की सुबह नौ से रात आठ बजे तक एंट्री पर रोक लगाई गई है। यदि इसके बाद भी यदि कोई भी वाहन बाजारों में प्रवेश करेगा तो चालान काटकर जुर्माना वसूल किया जाएगा। - संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी