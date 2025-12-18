Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1.25 करोड़ की चोरी का खुलासा न होने से गुस्साए व्यापारी, मैनपुरी में बाजार बंद कर किया धरना प्रदर्शन

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:50 PM (IST)

    मैनपुरी में 1.25 करोड़ की चोरी का खुलासा न होने से व्यापारी नाराज हैं। व्यापारियों ने बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का ...और पढ़ें

    Hero Image

    धरने पर बैठे व्यापारियों से बात करते औंछा इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सराफा की दो दुकानों से ताले तोड़कर एक करोड़ से अधिक आभूषण चोरी का राजफाश न होने से नाराज व्यापारियों ने गुरुवार को बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारी घटना का राजफाश की मांग पर अड़ गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर औंछा ने व्यापारियों को चार दिन के अंदर चोरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर 15 मिनट में धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया है।

    कस्बा निवासी विपिन गुप्ता जसराना रोड पर सराफा की दुकान किए हैं। उनके पास ही मनोज कुमार वर्मा की भी दुकान है। रोजाना की तरह 15 दिसंबर की शाम को वह लोग अपनी-अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए। रात में किसी समय नकाबपोश चोरों ने विपिन गुप्ता के सांई ज्वैलर्स की दुकान के ताले तोड़ अंदर प्रवेश किया।

    अलमारी व तिजोरी के लाक तोड़ने के बाद वहां रखे करीब 120 ग्राम सोने, 12 किलो चांदी के आभूषण तथा 2.50 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ली। इसके बाद चोरों ने मनोज वर्मा की देव ज्वैलर्स के ताले तोड़ अंदर प्रवेश किया और वहां रखी तिजोरी में से 50 हजार रुपये चोरी कर अलमारी को उठाकर पीछे खेत में ले गए।

    वहां चोरों ने अलमारी के ताले तोड़ने के बाद उसमें रखे 250 ग्राम सोने, 21 किलो चांदी के आभूषण निकाल लिए। चोरी की ये घटना वहां लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई। पांच दिन बीतने के बाद भी घटना का राजफाश न होने से व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। गुरुवार सुबह व्यापारियों ने दुकानें बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

    व्यापारियों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द घटना का राजफाश किए जाने की मांग रखी। जानकारी पाकर औंछा इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने व्यापारियों से वार्ता की और चार दिन के अंदर चोरों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश कराए जाने का आश्वासन दिया।

    इंस्पेक्टर की बात से सहमत होकर करीब 15 मिनट बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त कर दुकानें खोल दी हैं। इस संबंध में औंछा थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रपाल सिंह सिंह ने बताया कि घटना के राजफाश के लिए पुलिस की चार टीमें लगातार काम कर रही हैं। एक सप्ताह के अंदर प्रकरण का राजफाश कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।