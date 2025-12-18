1.25 करोड़ की चोरी का खुलासा न होने से गुस्साए व्यापारी, मैनपुरी में बाजार बंद कर किया धरना प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सराफा की दो दुकानों से ताले तोड़कर एक करोड़ से अधिक आभूषण चोरी का राजफाश न होने से नाराज व्यापारियों ने गुरुवार को बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारी घटना का राजफाश की मांग पर अड़ गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर औंछा ने व्यापारियों को चार दिन के अंदर चोरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर 15 मिनट में धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया है। कस्बा निवासी विपिन गुप्ता जसराना रोड पर सराफा की दुकान किए हैं। उनके पास ही मनोज कुमार वर्मा की भी दुकान है। रोजाना की तरह 15 दिसंबर की शाम को वह लोग अपनी-अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए। रात में किसी समय नकाबपोश चोरों ने विपिन गुप्ता के सांई ज्वैलर्स की दुकान के ताले तोड़ अंदर प्रवेश किया।

अलमारी व तिजोरी के लाक तोड़ने के बाद वहां रखे करीब 120 ग्राम सोने, 12 किलो चांदी के आभूषण तथा 2.50 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ली। इसके बाद चोरों ने मनोज वर्मा की देव ज्वैलर्स के ताले तोड़ अंदर प्रवेश किया और वहां रखी तिजोरी में से 50 हजार रुपये चोरी कर अलमारी को उठाकर पीछे खेत में ले गए।

वहां चोरों ने अलमारी के ताले तोड़ने के बाद उसमें रखे 250 ग्राम सोने, 21 किलो चांदी के आभूषण निकाल लिए। चोरी की ये घटना वहां लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई। पांच दिन बीतने के बाद भी घटना का राजफाश न होने से व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। गुरुवार सुबह व्यापारियों ने दुकानें बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

व्यापारियों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द घटना का राजफाश किए जाने की मांग रखी। जानकारी पाकर औंछा इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने व्यापारियों से वार्ता की और चार दिन के अंदर चोरों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश कराए जाने का आश्वासन दिया।