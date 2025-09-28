मैनपुरी में राम बरात देखने आई लड़की का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी, मामा पर हत्या का आरोप

मैनपुरी में राम बरात देखने आई एक छात्रा का शव झाड़ियों में मिला। मृतका के भाई ने अपने मामा पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एएसपी ग्रामीण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। भाई ने पुलिस को तहरीर दी है जिसमें मामा पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया गया है।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मामा के साथ राम बरात देखने आई छात्रा का शव रविवार सुबह कस्बा करहल के बरनाहल रोड पर झाड़ियों में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर एएसपी ग्रामीण ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। मृतका के भाई ने मामा पर ही हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

राम बरात देखने आई छात्रा का शव झाड़ियों में मिला करहल थाना क्षेत्र के गांव केहरी निवासी रामकिशन की 16 वर्षीय पुत्री शनिवार को अपने मामा मोहनपाल के साथ रामबरात देखने के लिए उनके सिरसागंज रोड स्थित किराए के घर पर आई थी। रात को मामा ने फोन कर बताया कि बेटी घर से आभूषण और नकदी लेकर गायब हो गई है। जानकारी होने के बाद भाई और अन्य स्वजन ने छात्रा की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

मामा पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा शव इसके बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। रविवार सुबह छात्रा का शव कस्बा करहल के बरनाहल रोड रेलवे अंडरपास के निकट झाड़ियों में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया। मृतका के भाई ने मामा पर ही बहन की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।