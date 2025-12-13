रात में गश्त बढ़ाएं और हर संदिग्ध की करें चेकिंग, एसपी गणेश साहा ने दिए मैनपुरी पुलिस को आदेश

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में संदिग्धों की कड़ी निगरानी करते हुए रात गश्त बढ़ाते हुए और प्रभावी बनाएं। यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन के चालान कर चालकों को सख्त हिदायत दी जाए। थाने पहुंचने वाले प्रत्येक फरियादी से मित्रवत व्यवहार कर प्राथमिकता के आधार पर उनकी शिकायत का निस्तारण कराया जाए। ये निर्देश शुक्रवार को पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में एसपी ने दिए हैं।

शुक्रवार को पुलिस लाइन के सभागार में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने सभी सर्किल अधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रभारियों से एक माह के अंदर थानों में दर्ज किए मामले और उनमें की गई कार्रवाई की जानकारी ली।

एसपी ने लंबित पड़ी विवेचनाओं और फरार अपराधियों की धरपकड़ किए जाने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में रात के समय आपराधिक तत्व सक्रिय न हो पाएं, इसलिए सभी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में रात गश्त को और प्रभावी बनाते हुए वाहन चेकिंग करें। अपने-अपने क्षेत्र में व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण कराएं।