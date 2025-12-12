Language
    Mainpuri News: बाइक को बचाने में पलटी तेज रफ्तार स्कूली बस, खिड़की तोड़ निकाले बच्चे; एक छात्र सहित दो घायल

    By Prateek Bhadoria Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    मैनपुरी में एक तेज रफ्तार स्कूली बस बाइक को बचाने के चक्कर में पलट गई। दुर्घटना में बस में सवार एक छात्र सहित दो लोग घायल हो गए। बच्चों को बस की खिड़क ...और पढ़ें

    मैनपुरी में दुर्घटनाग्रस्त स्कूली बस। जागरण

    संसू, जागरण. कुसमरा (मैनपुरी)। छुट्टी के बाद बच्चों को छोड़ने जा रही तेज रफ्तार बस सौरिख मार्ग पर बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही उसमें सवार करीब 26 बच्चों में चीख-पुकार मच गई।

    ग्रामीणों ने बस की खिड़की के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। हादसे में बस में सवार एक छात्र और बाइक सवार युवक घायल हो गया। जबकि 10 अन्य बच्चे मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय सपा विधायक ने हादसे की जानकारी ली।

    कस्बा कुसमरा स्थित जीएम रायल इंटरनेशनल स्कूल की शुक्रवार की दोपहर दो बजे के करीब छुट्टी हो गई। बस में करीब 26 बच्चे सवार थे। दोपहर तीन बजे के करीब जब बस कुसमरा- रामनगर मार्ग पर हिरौली पुलिया के निकट पहुंची।

    तभी अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर बाइक से टकराने के बाद पलट गई। बस पलटते ही बच्चों में चीख- पुकार मच गई। शोर सुनकर दाैड़कर आए ग्रामीणों ने बस की खिड़कियों के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला।

    हादसे में 10 वर्षीय छात्र सिद्धार्थ शाक्य निवासी नगला गुल्ल और बाइक सवार कमलेश निवासी ढंढौस घायल हो गए। जबकि 10 अन्य बच्चे मामूली रूप से चोटिल हो गए।

    हादसे की जानकारी मिलते ही विधायक बृजेश कठेरिया और किशनी इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस ने ग्रामीण और जेसीबी की मदद से बस को सीधा कराया। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी किशनी भेजा गया।

    जहां से सिद्धार्थ को पीजीआइ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां पहुंचे स्वजन अपने-अपने बच्चों को घर ले गए हैं। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को मार्ग से हटवाकर आवागमन सुचारू कराकर हादसे की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

    इस संबंध में किशनी इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।