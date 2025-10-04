Language
    वो लोग जानते थे कि गर्भवती है महिला, फिर भी इतना पीटा... मौत होने पर खेत में ले जाकर जला दिया शव

    By Chandra Shekhar Gaur Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    मैनपुरी में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने एक गर्भवती महिला की पीट-पीट कर हत्या कर दी और शव को जला दिया। मृतका की मां ने पति समेत सात लोगों पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

    गर्भवती की पीट-पीट कर हत्या, शव खेत में जलाया

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर चार माह की गर्भवती की ससुरालीजन ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को खेत में ले जाकर जला दिया। यह आरोप लगाते हुए मृतका की मां ने पति सहित सात लोगों के खिलाफ औंछा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव रंगपुर निवासी सुनीता देवी ने पुलिस को बताया कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री रजनी कुमारी की शादी 21 अप्रैल 2025 को सचिन कुमार निवासी गांव गोपालपुर मढैया थाना औंछा के साथ हुई थी। शादी में दिए गएए दहेज से पति सचिन कुमार, देवर प्रांशु, सहवाग, ननद टीना, दिव्या, रामनाथ, टीना आदि संतुष्ट नहीं थे।

    बाद में ससुरालीजन टेंट हाउस का काम शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। पुत्री ने उन्हें इस बारे में बताया तो उन्होंने ससुरालीजन ने से बात की। वह लोग बात न मानने पर पुत्री को मारने की धमकी देने लगे। इस दौरान रजनी चार माह की गर्भवती हो चुकी थी। इसके बाद भी ससुरालीजन उसे प्रताड़ित करते रहे।

    मां का आरोप है कि शुक्रवार को सभी ने पुत्री को पीट-पीट कर मार डाला। शाम के समय किसी तरह उन लोगों जानकारी हुई तो वह स्वजन के साथ बेटी की ससुराल गोपालपुर मढैया पहुंचे। तब तक ससुरालीजन ने पुत्री के शव को खेत में ले जाकर जला दिया था। उन्होंने थाने पहुंच कर तहरीर दी।

    इस समय कोई भी आरोपित अपने घर पर नहीं है। मामले की जानकारी पर एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।