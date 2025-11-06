Deh Vyapar: होटल में देह व्यापार की सूचना पहुंची पुलिस ने मारा छापा, गोल जवाब देते रहे पकड़े युवक और युवती
मैनपुरी में स्टेशन रोड पर एक होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने तीन युवतियों और चार युवकों को हिरासत में लिया, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं दी। एलाऊ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें एक डॉक्टर पर आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नगर के स्टेशन रोड पर संचालित एक होटल में अनैतिक कार्य की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने बुधवार दोपहर को दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस होटल से तीन युवतियों और चार युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। परंतु जानकारी करने पर पुलिस देर शाम तक गोलमोल जबाव देती रही।
युवक और युवतियां पकड़ने की मिली जानकारी, पुलिस दे ही गोल मोल जवाब
एएचटीयू टीम ने कोतवाली पुलिस के साथ बुधवार दोपहर को नगर के स्टेशन रोड पर स्थित एक होटल में दबिश दी। पुलिस को देखते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। अनैतिक कार्य की जानकारी पर पुलिस कार्रवाई करते हुए तीन युवती और चार युवकों को हिरासत में ले आई। जब पुलिस से जानकारी की तो देर शाम तक वह लोग गोलमोल जबाव देते रहे।
इस संबंध में कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था लेकिन मौके पर कुछ भी संदिग्ध नहीं है। मामले की जांच की जा रही है।
किशोरी को अगवा कर ले गया डाक्टर
जासं, मैनपुरी: एलाऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि तीन नवंबर को उनकी नाबालिग पुत्री घर पर थी। तभी गांव का ही रहने वाला डाक्टर भानु उनकी पुत्री को अपने साथ ले गया। जानकारी करने पर पुत्री की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपित का पुत्तू लाल निवासी बसंतपुर किशनी और डा. रवि निवासी गांव सकरा किशनी ने पुत्री को ले जाने में सहयोग किया है। पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
