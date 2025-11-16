मैनपुरी में पुलिस ने 459 वाहनों का चालान काटा, पांच लाख से अधिक का जुर्माना वसूला 

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। यातायात माह के तहत जिले में वाहन चेकिंग के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिसमें वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। रविवार को पुलिस द्वारा अभियान चलाकर नियमों पालन न करने वाले 459 वाहनों के चालान काटकर चालकों पर पांच लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं यातायात पुलिस ने नगर में दो वाहन सीज कर 15 हजार रुपये का समन शुल्क वसूल किया है।

एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य चालकों को यातायात नियमों का पालन कराना और मार्ग दुघर्टनाओं कमी लाना है। इसके बाद भी चालक यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर रविवार को पुलिस ने अभियान चलाकर 459 वाहनों के चालान किए।

जिसमें चार वाहनों से काली फिल्म उतरवाकर गलत नंबर लगाकर चलने वाले पांच, जातिसूचक शब्द लिखने वाले तीन, बिना हेलमेट चलने वाले 209, तीन सवारी 157 सहित अन्य नियमों का पालन न करने वाले 80 वाहनों के चालान कर पांच लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यातायात सीओ मुकेश कुमार के निर्देश पर यातायात प्रभारी सुनील कुमार ने नगर के ईशन नदी पुल, करहल चौराहा, भांवत चौराहा, जेल चौराहा पर चेकिंग कर दो वाहन सीज किए। कार्रवाई के दौरान नियमों पालन न करने वाले चालकों से 15 हजार रुपये का समन शुल्क भी वसूल किया गया है।

यातायात प्रभारी ने हाथ पकड़ वृद्ध महिला को कराई सड़क पार अक्सर सवालों के घेरे में खड़ी रहने वाली पुलिस का कभी-कभी मानवीय चेहरा भी देखने को मिलता है। पुलिस के मानवीय चेहरे से जुड़ा एक वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया है। प्रसारित वीडियो में यातायात प्रभारी सुनील कुमार एक वृद्ध महिला का हाथ पकड़कर सड़क पार करते नजर आ रहे हैं।

जानकारी करने पर बताया गया कि रविवार दोपहर को करीब 80 वर्षीय वृद्ध महिला ईशन पुल पर काफी देर से सड़क पार करने के लिए खड़ी थीं। परंतु वाहनों की आवाजाही के कारण वह सड़क पार नहीं कर पा रही थीं।