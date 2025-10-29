मैनपुरी में पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़, चार गिरफ्तार; 74 गोवंश बरामद
मैनपुरी में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार कर 74 गोवंश बरामद किए। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया और गोवंश को गौशाला भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। घिरोर क्षेत्र में मंगलवार की रात पुलिस की गोतस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चार गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों पर फिरोजाबाद, आगरा में भी मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से 74 गोवंश बरामद किए गए हैं। इनमें से कुछ गोवंश के मुंह व पैर बंधे हुए थे।
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास ने बताया कि थानाध्यक्ष घिरोर अनुज चौहान एवं एसआइ दर्शन सिंह पुलिस बल के साथ मंगलवार की रात को गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि गांव फाजिलपुर के जंगलों में कुछ बदमाश आवारा गोवंश की तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने खुद को घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें दो बदमाश बाबूलाल निवासी गोबरिया बावड़ी कच्ची बस्ती थाना अनंतपुरा जिला कोटा राजस्थान, शंकर निवासी शांतिनगर थाना रानूपुर जिला कोटा घायल हो गए। इनके साथ ही दो अन्य बदमाश मुकेश निवासी सुतड़ा घनेसर थाना दाबी जिला बूंदी राजस्थान और अजय निवासी कर्मकापुरा थाना रानूपुर कोटा राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार बदमाशों के पास से 74 गोवंश, चार तमंचा एवं कारतूस बरामद किए गए हैं। इनमें से दो बदमाश बाबूलाल के खिलाफ थाना नसीरपुर फिरोजाबाद में और शंकर के खिाफ थाना फतेहाबाद आगरा में भी मुकदमा दर्ज है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।