मतदाता सूची में 1.82 लाख डुप्लीकेट वोटर! चुनाव आयोग की लिस्ट का सत्यापन करने में जुटा मैनपुरी प्रशासन
चुनाव आयोग ने मैनपुरी में मतदाता सूची में 182305 डुप्लीकेट मतदाता पाए जाने की जानकारी दी है। यह सूची मैनपुरी प्रशासन को सौंपी गई है जिसमें बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। 29 सितंबर तक सभी मतदाताओं का सत्यापन होना है। सत्यापन के बाद पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर सामने आ सकते हैं। एडीएम श्यामलता आनंद ने बताया कि वोटरों का सत्यापन हो रहा है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में शामिल डुप्लीकेट मतदाताओं की एक सूची जनपद वार जारी की है। इस सूची में मैनपुरी के 182305 मतदाता डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं। ये सूची मैनपुरी प्रशासन को दे दी गई है। बीएलओ द्वारा इनमें से करीब 70 हजार वोटरों का सत्यापन भी कर लिया है। 29 सितंबर तक सभी मतदाताओं का सत्यापन होना है।
कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा लगातार मतदाता सूची में शामिल डुप्लीकेट मतदाता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जारी की है। इसमें डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची प्रशासन को भेजी गई है।
बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जा रहा है
इस सूची के अनुसार बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जा रहा है कि वास्तव में यह वोटर डुप्लीकेट ही हैं अथवा नहीं। माना जा रहा है कि जो डुप्लीकेट वोटर सूची में शामिल हैं उनके सही तथ्य सत्यापन में सामने आए तो बड़ी संख्या में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर सामने आ सकते हैं।
तहसीलवार डुप्लीकेट मिले मतदाताओं का आंकड़ा
- करहल 20805
- कुरावली 16049
- किशनी 29257
- घिरोर 19631
- जागीर 11749
- बेवर 29724
- बरनाहल 13790
- मैनपुरी 21082
- सुल्तानगंज 27863
कुल 182305
घर-घर जाकर हो रहा सत्यापन
एडीएम श्यामलता आनंद का कहना है कि बीएलओ घर-घर जा रहे हैं और डुप्लीकेट वोटरों का सत्यापन कर रहे हैं। करीब 70 हजार से अधिक वोटरों का सत्यापन हो गया है। 29 सितंबर के बाद सही तस्वीर सामने आएगी। इस लिस्ट में डुप्लीकेट की सूची में डबल नाम में त्रुटि, मृतक, स्थानांतरित वोटर शामिल हैं। इन सभी को अपडेट किया जाएगा और फाइनल सूची बनेगी।
