    सराफ की दुकानों के ताले तोड़ लाखों के आभूषण और नकदी चोरी, तिजोरी उठा ले गए चोर, फैली सनसनी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सराफ की दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने ताले तोड़कर लाखों के आभूषण और नकदी चुरा ली। वे तिजोरी भी उठा ले गए। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सर्दी में पड़ने वाले कोहरे के कारण जिले में चोर सक्रिय हो गए हैं। कस्बा औंछा में रविवार की रात चोरों ने दो सराफा की दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। चोर दुकान से तिजोरी भी उठा ले गए।

    सोमवार सुबह घटना की जानकारी होने पर लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना पर सीओ कुरावली फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां टीम ने जांच के लिए नमूने एकत्र कर आसपास लगे सीसी कैमरे की फुटेज कब्जे में ली है। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

    औंछा निवासी विपिन गुप्ता कस्बा में ही सराफा की दुकान किए हैं। रोजाना की तरह रविवार की शाम को दुकान बंद करके वह घर चले गए। रात किसी समय चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 25 हजार की नकदी चोरी कर ले गए।

    पास की स्थित मनोज वर्मा की दुकान के भी चोरों ने ताले तोड़े और वहां रखी तिजोरी को उठाकर पीछे खाली पड़े खेत में ले गए। जहां चोरों ने तिजोरी का लाक तोड़ उसमें रखे 20 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने के आभूषण, 50 हजार की नकदी चोरी कर ली।

    सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने दुकानों के ताले टूटे देख सराफा कारोबारियों को जानकारी दी। सूचना पर सीओ कुरावली सच्चिदानंद, औंछा इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह स्वाट और फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां टीम ने साक्ष्य संकलित कर वहां लगे सीसी कैमरे की फुटेज खंगाले।

    सीओ ने चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें लगा दी हैं। दोनों ही पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में सीओ कुरावली सच्चिदानंद ने बताया कि चोरों की तलाश में पुलिस की दो टीमें लगाई गई है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया जाएगा।

     