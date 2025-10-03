मैनपुरी में एचपीसीएल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में है जिससे जल्द ही घरों में रसोई गैस की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। 2020 से चल रहे इस प्रोजेक्ट में 30 हजार से अधिक घरों का सर्वे किया गया है जिनमें से 15 हजार घरों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। कुरावली तिराहे पर कंट्रोल चैंबर बनाया गया है जहाँ से पूरे शहर की आपूर्ति नियंत्रित होगी।

जासं, मैनपुरी । हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा बिछाई जा रही भूमिगत सप्लाई लाइन से जल्द ही रसोई में गैस पहुंचेगी। कंपनी की तकनीकी टीम पाइप लाइन को वाल्व की मदद से आपस में जोड़ने के कार्य में जुटी है। इसके लिए नगर में एक कंट्रोल चैंबर बनाया गया है। जहां से पूरे नगर की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सकेगा।

वर्ष 2020 में एचपीसीएल द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य आरंभ किया गया था। निरंतर कार्य के दौरान लगभग पूरे नगर को इससे जोड़ लिया गया है। कंपनी द्वारा आरंभिक चरण में 30 हजार से ज्यादा घरों का सर्वे करने के बाद लगभग 20 हजार घरों में एडवांस मीटर की रसीद काट ली थी। लगभग 15 हजार से ज्यादा घर में कंपनी द्वारा पाइप लाइन बिछाकर उन्हें मीटर से जोड़ दिया गया था।

सबसे बड़ी समस्या सुरक्षित माध्यम से गैस की आपूर्ति को घरों तक पहुंचाने की रही। इसके लिए अब भूमिगत सप्लाई लाइन से वाल्व को जोड़ने का कार्य आरंभ कराया गया है। नगर में कुरावली तिराहा से भोगांव की ओर जाने वाले फोरलेन सड़क के किनारे लगभग चार फीट गहरे गड्ढे से गुजर रही पाइप लाइन को सेक्शनलाइजेशन वाल्व (एसवी) से जोड़ा जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इसी वाल्व से नगर की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाएगा। जल्द ही घरों तक आपूर्ति पहुंचाने का कार्य भी पूर्ण कराया जाना है।