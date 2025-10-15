Mainpuri : बिजली विभाग की टीम ने 41 घर में पकड़ी चोरी, सामान जब्त कर की ये बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। त्योहार पर लाइनलास रोकने के लिए निदेशालय से मिले आदेश पर बुधवार को बिजली विभाग की टीम ने विजिलेंस दल के साथ जिले भर में अभियान चलाया। बड़े स्तर पर बिजली की चोरी पकड़ी गई है। 31 उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिजली चोरी की धाराओं में विद्युत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मौके से तार और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



विजिलेंस टीम ने अवर अभियंता सत्येंद्र प्रजापति के साथ उपकेंद्र ज्योती रोड ग्रामीण के अंतर्गत गांव गड़ेरी, भाऊपुर, संतपुर, नगला मंडल और हरचंदपुर में जांच की। सात घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। भोगांव उपकेंद्र देहात में गांव नगला हरीसिंहपुर में पांच घरों में कटिया कनेक्शन और जैतूलपुर में चोरी से आटा चक्की का संचालन मिला। क्षेत्र में कुल 13 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए। कार्यवाही के दौरान अवर अभियंता विजिलेंस परमेंद्र सिंह, विजिलेंस उप निरीक्षक रतन सिंह, सत्यप्रकाश, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, वीरेश कुमार, मीशा आदि मौजूद रहीं।



उधर, अधिशासी अभियंता वितरण खंड द्वितीय अरुण कुमार सिंह ने उपखंड अधिकारी एंद्र कुमार शर्मा व अवर अभियंता अनिल कुमार के साथ सिविल लाइन उपकेंद्र ग्रामीण के अंतर्गत गांव ललूपुर, मिढ़ौली और मेरापुर में जांच की। यहां छह घर में बिजली की चोरी पकड़ी गई। कटिया कनेक्शन के माध्यम से सभी बिजली जला रहे थे। अधिशासी अभियंता वितरण खंड तृतीय हंसराज कौशल ने अलग-अलग टीमों के माध्यम से जांच कराई। क्षेत्रों में तीन लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी की प्राथमिकी कराई गई।



उपखंड अधिकारी भोगांव महेश प्रभाकर के नेतृत्व में तीन टीम ने बेवर, किशनी और भोगांव क्षेत्र में जांच की। सामूहिक जांच अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों से 19 उपभोक्ता के घर में बिजली की चोरी पकड़ी गई। ज्यादातर के यहां से टीम ने कटिया कनेक्शन के तार व अन्य उपकरणों को भी कब्जे में लिया है। बुधवार को सभी 41 उपभोक्ताओं के विरुद्ध विद्युत थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

बकाएदारी पर काटे कनेक्शन दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के निदेशक वाणिज्य अजय अग्रवाल के आदेश पर मेगा डिस्कनेक्शन अभियान का संचालन भी किया गया। बकाएदारों के विरुद्ध जिले भर में अभियान चलाया गया। वितरण खंड प्रथम क्षेत्र में 30 कनेक्शन काटे गए। वितरण खंड दो में अधिशासी अभियंता द्वारा 20 बकाएदारों के कनेक्शन विच्छेदित कराए गए। वितरण खंड तृतीय में सर्वाधिक 270 बकाएदारों के घर की बत्ती गुल कर दी गई। 35 उपभोक्ताओं द्वारा मौके पर दो लाख रुपये की राशि जमा कराई। उधर, भोगांव क्षेत्र में भी 150 बकाएदारों के विरुद्ध डिस्कनेक्शन की कार्यवाही कराई गई है। यहां 70 उपभोक्ताओं ने मौके पर 3.50 लाख रुपये का भुगतान जमा कराया।