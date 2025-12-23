पत्नी से थे युवक के दो साल से अवैध संबंध, टोका तो नहीं माना; पति ने झगड़े के बाद कर दी हत्या

जासं, मैनपुरी। पत्नी से अवैध संबंध के कारण ही चार दिन पूर्व आरोपित पति ने एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर के रहने वाले रविंद्र की हत्या की थी। घटना की रात पत्नी से मिलने जाते समय रोकने पर हुए विवाद के बाद आरोपित ने चारपाई के मचवा से सिर में वार किए थे। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए हत्यारोपित के बारे में एएसपी नगर ने जानकारी दी है।



एएसपी नगर अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को पुलिस लाइन में हत्याकांड का राजफाश किया है। उन्होंने बताया कि एलाऊ क्षेत्र के गांव बहादुरपुर के रहने वाले उमाशंकर ने 22 दिसंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर बताया था कि 21 दिसंबर की रात किसी ने उनके भाई रविंद्र सिंह के सिर में ठोस वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में एलाऊ एसओ अवनीश त्यागी घटना के राजफाश में जुट गए। जब जांच की गई तो पता चला कि गांव के ही रहने वाले रोबिन ने रविंद्र की हत्या की है। सोमवार की रात एसओ एलाऊ ने हत्यारोपित रोबिन निवासी बहादुरपुर को भीखपुरा जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर पूछताछ में आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

एएसपी सिटी ने बताया कि रविंद्र के रोबिन की पत्नी से पिछले दो साल से प्रेम संबंध थे। काफी समझाने के बाद भी उसने पत्नी से मिलना बंद नहीं किया। 21 दिसंबर की रात को भी रविंद्र पत्नी से मिलने जा रहा था। तभी उसने देखा और उसे रोकने का प्रयास किया तो वह शराब के नशे में विवाद करने लगा।