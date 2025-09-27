संपत्ति के लिए भाई बना हत्यारा... बबूल के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा

मैनपुरी में संपत्ति के लालच में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। मृतक का शव तीन दिन पूर्व पेड़ से लटका मिला था। मृतक की पत्नी ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। तीन दिन पूर्व घर के पीछे बबूल के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटके मिले युवक की हत्या उसके ही बड़े भाई ने संपत्ति के लालच में की थी। मृतक की पत्नी ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

कुर्रा थाना क्षेत्र के नगला मचे निवासी 30 वर्षीय सुखवीर सिंह का शव मंगलवार की शाम घर के पीछे खड़े बबूल के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला था। आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया।

दो दिन पहले घर के पीछे बबूल के पेड़ पर फंदे से लटका मिला था शव मृतक के स्वजन ने बताया था कि मंगलवार सुबह बड़े भाई रामब्रेश उर्फ बबलू से दीवार बनाने को लेकर विवाद होने के बाद सुखवीर का शव फंदे पर लटका मिला था। घटना की प्राथमिकी मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो हत्या किए जाने की बात सामने आई।