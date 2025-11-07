जासं, मैनपुरी । जिले के मदरसों में छात्रों की अपार (आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी बनाने की प्रक्रिया बेहद सुस्त रफ्तार से चल रही है। स्थिति यह है कि जिले में संचालित 18 मदरसों में 742 छात्र पंजीकृत हैं जिनमे से अब तक मात्र 40 प्रतिशत छात्रों की ही आईडी बन पाई है। शेष 60 प्रतिशत छात्र अभी भी इस महत्वाकांक्षी योजना से बाहर हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है।

शासन द्वारा सभी छात्रों के लिए अपार आईडी अनिवार्य किए जाने के बाद भी मदरसों में तकनीकी तैयारी, डाटा अपडेशन और आवश्यक दस्तावेज फीडिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। लगातार बढ़ती देरी को गंभीरता से लेते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसा संचालकों को नोटिस भेजते हुए जल्द से जल्द अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए हैं।