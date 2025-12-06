Love Jihad: महिला सिपाही को फंसा लिया प्रेम जाल में, बनाया शादी का दबाव; पुणे से मुक्त कराकर लाया भाई

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मुस्लिम युवक ने शादीशुदा महिला आरक्षी को प्रेमजाल में फंसाकर मिलने का दवाब बनाया। पति से शिकायत करने की बात कहकर धमकाते हुए खाते में 20 हजार रुपये डलवा लिए। महाराष्ट्र के पुणे ले जाकर कमरे में बंधक बनाकर जबरन शादी का दवाब बनाया। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। जानकारी पाकर पुलिस के साथ पहुंचा भाई किसी तरह महिला आरक्षी को बचाकर लाया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है।



मूलरूप से रायबरेली की रहने वाली महिला पुलिसकर्मी मैनपुरी जिले में तैनात है। उनकी सात माह पूर्व प्रतापगढ़ जिले के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव पुरवां निवासी गुलफाम उर्फ अरकन अहमद से मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब गुलफाम को पता चला कि महिला शादीशुदा है और वह पुलिस विभाग में नौकरी करती है तो वह मिलने का दबाव बनाने लगा। महिला के मना करने पर उसने पति से शिकायत करने की बात कहकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और एक दिसंबर को खाते में 20 हजार रुपये डलवा लिए।

पति से रिश्ते खराब होने के डर की वजह से वह उसकी सारी बातें मानती रही। उसने फोन कर जबरन उन्हें मिलने के लिए महाराष्ट्र के पुणे बुला लिया। तीन दिसंबर को बिना किसी को बताए वह पुणे बस स्टैंड पर पहुंच गईं।

जहां आरोपित गुलफाम आया और महिला पुलिस कर्मी को अपने कमरे पर ले गया। उसने कमरा बंद करके धमकाते हुए शादी करने का दबाव बनाया और कहा कि यदि मुझसे शादी नहीं करोगी तो जान से मार दूंगा। मौका पाकर किसी तरह उन्होंने भाई को इसकी जानकारी दी।