Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Love Jihad: महिला सिपाही को फंसा लिया प्रेम जाल में, बनाया शादी का दबाव; पुणे से मुक्त कराकर लाया भाई

    By Prateek Bhadoria Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    मैनपुरी में एक मुस्लिम युवक ने शादीशुदा महिला सिपाही को प्रेम जाल में फंसाया और ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठे। फिर उसे पुणे ले जाकर शादी का दबाव बनाया और जान ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मुस्लिम युवक ने शादीशुदा महिला आरक्षी को प्रेमजाल में फंसाकर मिलने का दवाब बनाया। पति से शिकायत करने की बात कहकर धमकाते हुए खाते में 20 हजार रुपये डलवा लिए।

    महाराष्ट्र के पुणे ले जाकर कमरे में बंधक बनाकर जबरन शादी का दवाब बनाया। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। जानकारी पाकर पुलिस के साथ पहुंचा भाई किसी तरह महिला आरक्षी को बचाकर लाया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

    मूलरूप से रायबरेली की रहने वाली महिला पुलिसकर्मी मैनपुरी जिले में तैनात है। उनकी सात माह पूर्व प्रतापगढ़ जिले के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव पुरवां निवासी गुलफाम उर्फ अरकन अहमद से मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब गुलफाम को पता चला कि महिला शादीशुदा है और वह पुलिस विभाग में नौकरी करती है तो वह मिलने का दबाव बनाने लगा। महिला के मना करने पर उसने पति से शिकायत करने की बात कहकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और एक दिसंबर को खाते में 20 हजार रुपये डलवा लिए।

    पति से रिश्ते खराब होने के डर की वजह से वह उसकी सारी बातें मानती रही। उसने फोन कर जबरन उन्हें मिलने के लिए महाराष्ट्र के पुणे बुला लिया। तीन दिसंबर को बिना किसी को बताए वह पुणे बस स्टैंड पर पहुंच गईं।

    जहां आरोपित गुलफाम आया और महिला पुलिस कर्मी को अपने कमरे पर ले गया। उसने कमरा बंद करके धमकाते हुए शादी करने का दबाव बनाया और कहा कि यदि मुझसे शादी नहीं करोगी तो जान से मार दूंगा। मौका पाकर किसी तरह उन्होंने भाई को इसकी जानकारी दी।

    इस बीच उनका भाई पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। पुलिस मौके से आरोपित को गिरफ्तार कर मैनपुरी ले आई। शुक्रवार महिला पुलिस कर्मी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।

    इस संबंध में एएसपी नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को न्यायालय पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले में वैधानिक कर्यवाही की जा रही है।