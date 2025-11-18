Language
    जीवन बोझिल न बनाएं खुलकर जिएं, सोचेंगे तभी तो सपने साकार होंगे... DM अंजनी कुमार सिंह ने बढ़ाया विद्यार्थियों का हौसला

    By Veerbhan Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:22 AM (IST)

    मैनपुरी में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत डॉ. किरन सौजिया सीनियर सेकंडरी एकेडमी में युवा उत्सव मनाया गया। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए सकारात्मक जीवन जीने और सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने प्रदर्शनी लगाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सीडीओ नेहा बंधु ने इसे छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

    डीएम अंजनी कुमार सिंह।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। 'आजादी के अमृत महोत्सव' कार्यक्रम की श्रृंखला में सोमवार को डॉ. किरन सौजिया सीनियर सेकंडरी एजुकेशनल एकेडमी में युवा उत्सव संपन्न हुआ। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जीवन को बोझिल न बनाएं, खुलकर जिएं। ध्यान रहे, जब तक हम कुछ अच्छा सोचेंगे नहीं, तब तक सपनों को साकार करना सपने जैसा ही होगा।

    आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में डॉ. किरन सौजिया सीनियर सेकंडरी एकेडमी में हुआ आयोजन


    जनपद स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में डीएम ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए माडल एवं विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनसे माडल के संबंध में जानकारी ली। सभी विकासखंड के विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने यहांं कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। छात्राओं ने लोकनृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। विज्ञान प्रदर्शनी, चित्रकला, लोकगीत, कहानी लेखन सहित कई अन्य प्रतियोगिता संपन्न कराई गईं।

     

    डीएम ने ली छात्रों से उनके मॉडल की जानकारी


    डीएम ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनसे मॉडल के संबंध में जानकारी ली। विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण मेहनत को प्रेरित किया।


    सीडीओ नेहा बंधु ने ऐसी प्रतियोगिताओं को विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए सभी स्टाल का भ्रमण कर जानकारी जुटाई। इस मौके पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी विकास यादव, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी बरनाहल पवन प्रशांत, उपायुक्त एनआरएलएम शौकत अली, डीआइओएस सतीश कुमार, प्रधानाचार्य जीजीआइसी मानपुरहरी सुलक्षणा शर्मा, स्कूल की वाइस प्रेसीडेंट डा. किरन सौजिया, प्रबंधक विद्यांशु सौजिया, प्रदीप कुमार, डा. नेम कुमार सहित शिक्षक मौजूद रहे। संस्था निदेशक डा. अशोक कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया।