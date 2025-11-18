जीवन बोझिल न बनाएं खुलकर जिएं, सोचेंगे तभी तो सपने साकार होंगे... DM अंजनी कुमार सिंह ने बढ़ाया विद्यार्थियों का हौसला

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। 'आजादी के अमृत महोत्सव' कार्यक्रम की श्रृंखला में सोमवार को डॉ. किरन सौजिया सीनियर सेकंडरी एजुकेशनल एकेडमी में युवा उत्सव संपन्न हुआ। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जीवन को बोझिल न बनाएं, खुलकर जिएं। ध्यान रहे, जब तक हम कुछ अच्छा सोचेंगे नहीं, तब तक सपनों को साकार करना सपने जैसा ही होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में डॉ. किरन सौजिया सीनियर सेकंडरी एकेडमी में हुआ आयोजन

जनपद स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में डीएम ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए माडल एवं विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनसे माडल के संबंध में जानकारी ली। सभी विकासखंड के विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने यहांं कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। छात्राओं ने लोकनृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। विज्ञान प्रदर्शनी, चित्रकला, लोकगीत, कहानी लेखन सहित कई अन्य प्रतियोगिता संपन्न कराई गईं।

डीएम ने ली छात्रों से उनके मॉडल की जानकारी

डीएम ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनसे मॉडल के संबंध में जानकारी ली। विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण मेहनत को प्रेरित किया।