सड़क पार कर रहे तेंदुआ की हादसे में मौत, वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। बेवर क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से संरक्षित प्रजाति के तेंदुआ की मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भोगांव पशु अस्पताल भिजवाया है।

बेवर थाना की नवीगंज चौकी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रात लगभग 9:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से संरक्षित प्रजाति के तेंदुआ की मुत्यु हो गई। तेंदुआ का शव पड़ा देख वहां आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई।