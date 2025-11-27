चोरों ने सराफ की दुकान से चोरी किए लाखों के आभूषण, पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई घटना से सनसनी

सीओ सिटी ने किया मौका मुआयना, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के गोलाबाजार में बुधवार की रात सराफ की दुकान का शटर काटकर चोरों ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। सिविल लाइन चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर हुई चोरी की घटना से सनसनी फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर फारेंसिक और डाग स्क्वाइड टीम के साथ पहुंचे सीओ सिटी ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नगर के मुहल्ला हरवंश नगर निवासी आशीष कुमार गोला बाजार में एमपी आभूषण केंद्र के नाम से सराफा की दुकान संचालित कर रहे हैं। रोजाना की तरह बुधवार शाम सात बजे के करीब वह दुकान बंद करके घर चले गए।

रात में किसी समय चोरों ने शटर काटकर दुकान में प्रवेश किया। जहां चोरों ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। गुरुवार सुबह आसपास के लोगों ने जब शटर टूटा देखा तो आशीष को इसकी जानकारी दी। आशीष ने दुकान पर पहुंचकर देखा तो वहां सामान पसरा हुआ था।

घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया फारेंसिक और डाग स्क्वाइड टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां टीम ने साक्ष्य संकलित कर आसपास के लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली।

दुकान स्वामी आशीष ने बताया कि चोर दुकान में रखी करीब एक किलो चांदी और 20 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर ले गए हैं। वहीं सिविल लाइन चौकी से महज 50 कदम की दूरी पर हुई चोरी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।