जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। ईशन नदी पुल से सदर तहसील तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त अभियान चलाया गया। जेसीबी के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम ने दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी कब्जों को हटाना शुरू किया तो दुकानदारों में खलबली मच गई।

कई दुकानदारों ने कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही सामान समेटना शुरू कर दिया। अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वालों से 10 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर एसडीएम सदर श्याम प्रताप, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बुद्धिप्रकाश और सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में अभियान शुरू हुआ।

तहसील प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान टीम ने ईशन नदी पुल से सदर तहसील तक सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों और बड़े प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिह्नित कर हटवाया। जेसीबी से सड़क किनारे रखे निर्माण और अन्य अवरोध हटाए गए। दुकानों के बाहर रखे सामान और अस्थायी कब्जों को भी हटाने की कार्रवाई की गई। पुलिस बल की मौजूदगी में चले अभियान से पूरे मार्ग पर दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल रहा।