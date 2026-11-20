जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मौसम ने अब सर्दी की ओर करवट ले ली है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। बीते सात दिनों में न्यूनतम तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय कोहरे की हल्की चादर भी दिखाई देने लगी है। रात से लेकर सुबह तक बढ़ती ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है।

सुबह की सैर हो या कामकाज के लिए घर से निकलना, अब जैकेट, स्वेटर और टोपी लोगों की जरूरत बनने लगे हैं। मौसम में आए इस बदलाव का असर बाजार में भी दिखाई देने लगा है। शहर में गर्म कपड़ों का तिब्बत बाजार सज गया है। गर्म कपड़ों की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। स्वेटर, जैकेट, स्वेटशर्ट और अन्य ऊनी कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई है।

दुकानदारों को भी अब कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि दिन में अभी धूप निकलने से गर्मी का अहसास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अधिकतम तापमान में बीते सात दिनों के दौरान महज दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। 14 नवंबर को जहां अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था।

अब 20 नवंबर शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी नरेंद्र वर्मा का कहना है कि तापमान में गिरावट का दौर अब जारी रहेगा। अगले एक-दो दिनों में दिन के तापमान में भी तेजी से कमी आ सकती है। ऐसे में सुबह और शाम के साथ दिन में भी सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं।