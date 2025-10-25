जल जीवन मिशन के लिए UP के इस जिले के 5 सेक्टर सिलेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट का काम शुरू

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शासन स्तर से जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण का संचालन कराया जा रहा है, लेकिन अब नगर को भी इससे जोड़ने की तैयारी है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए आवास विकास कालोनी के सभी पांच सेक्टर को चुना गया है। दिसंबर तक कार्यदायी संस्था जल निगम के जिम्मेदारों को खोदाई से संबंधित कार्य पूर्ण करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी ऐसे हो रही जल आपूर्ति नगर की कालोनियों में नगर पालिका द्वारा अपनी लाइन से जलापूर्ति की जा रही है। आवास विकास कालोनी में बनी पानी की टंकी वर्षों पुरानी हो चुकी है। कुछ वर्ष बाद इसे निष्क्रिय घोषित कराए जाने की तैयारी है। उधर, लोेगों को पेयजल से संबंधित समस्या न हो, इसके लिए शासन ने जल जीवन मिशन नगरीय के अंतर्गत नए सिरे से जलापूर्ति की तैयारी की है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आवास विकास कालोनी सभी पांच सेक्टर को शामिल किया गया है।

लाइन बिछाने का जिम्मा जल निगम को दिया गया है। शनिवार से आवास विकास कालोनी के सेक्टर एक में श्रमिकों की मदद से सड़कों की खोदाई का कार्य आरंभ करा दिया गया। सुपरवाइजर का कहना है कि हर घर तक पाइप लाइन पहुंचाई जाएगी। जिससे चौबीस घंटे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नवीन टंकी का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है।

लोगों की बढ़ रही परेशानी सुविधा के लिए कराया जा रहा कार्य लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। श्रमिकों द्वारा सीसी और इंटरलाकिंग वाली गलियों को खोदा जा रहा है। पाइप डालकर मिट्टी से गड्ढे बंद किए जा रहे हैं। इससे पानी पड़ने से मिट्टी के बैठने से गड्ढे मुह फाडने लगे हैं। स्थिति यह है कि चार पहिया वाहनों को भी गुजरने में समस्या यहो रही है।