पति, पत्नी और वो... पति ने प्रेमी के साथ पकड़ी पत्नी, मैनपुरी में हुआ जमकर हंगामा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एक गांव में प्रेमी के साथ गई पत्नी को पति ने पकड़ लिया। इसके बाद यहां हंगामा होने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी व महिला को थाने ले आई। जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है।



दन्नाहार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक की पत्नी को क्षेत्र के एक गांव निवासी योगेश उर्फ गुड्डू अपने साथ ले गया था। तब से पति पत्नी की तलाश कर रहा था। मंगलवार को युवक ने नगर के सिंधिया तिराहे के निकट पत्नी को प्रेमी के साथ बैठे हुए देखा और दोनों को पकड़ लिया।

इस बीच वहां हंगामा होने लगा तो आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पत्नी प्रेमी के साथ वहां से बस में बैठकर घिरोर के लिए चल दिए तो पति ने दन्नाहार पुलिस को सूचना दे दी।