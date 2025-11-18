पति, पत्नी और वो... पति ने प्रेमी के साथ पकड़ी पत्नी, मैनपुरी में हुआ जमकर हंगामा
मैनपुरी में एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद इलाके में खूब हंगामा हुआ और लोगों की भीड़ जमा हो गई। पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एक गांव में प्रेमी के साथ गई पत्नी को पति ने पकड़ लिया। इसके बाद यहां हंगामा होने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी व महिला को थाने ले आई। जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है।
दन्नाहार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक की पत्नी को क्षेत्र के एक गांव निवासी योगेश उर्फ गुड्डू अपने साथ ले गया था। तब से पति पत्नी की तलाश कर रहा था। मंगलवार को युवक ने नगर के सिंधिया तिराहे के निकट पत्नी को प्रेमी के साथ बैठे हुए देखा और दोनों को पकड़ लिया।
इस बीच वहां हंगामा होने लगा तो आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पत्नी प्रेमी के साथ वहां से बस में बैठकर घिरोर के लिए चल दिए तो पति ने दन्नाहार पुलिस को सूचना दे दी।
पुलिस ने आगरा रोड पर दन्नाहार थाने के सामने बैरियर लगाकर बस को रुकवा लिया और महिला व उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई।
महिला ने बताया कि वह प्रेमी के साथ आगरा जा रही थी। इस संबंध में दन्नाहार इंस्पेक्टर वीरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि महिला के बुधवार को न्यायालय में बयान दर्ज कराए जाएंगे। इसके बाद ही सिपुदर्गी तय की जाएगी। मामले के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
