कर्ज चुकाने के लिए बनाई बैंक में चोरी की प्लानिंग, मैनपुरी पुलिस दबोचे पति पत्नी; साला फरार

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कुरावली पुलिस के साथ स्वाट टीम ने कस्बा कुरावली के जीटी रोड पर स्थित ग्रामीण बैंक शाखा में चोरी का प्रयास करने के आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि घटना में शामिल युवक का साला फरार है। पुलिस ने आरोपित दंपती के पास से चोरी की गई डीवीआर और तमंचा भी बरामद किया है।

आरोपित ने कर्ज चुकाने के उद्देश्य से पत्नी और साले के साथ मिल योजना की साजिश रची थी। पकड़े गए आरोपितों को न्यायालय पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। कुरावली पुलिस के साथ स्वाट टीम ने की कार्रवाई, डीवीआर और तमंचा बरामद

शुक्रवार को पुलिस लाइन के सभागार में एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने मामले का राजफाश किया। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर की रात को कस्बा कुरावली में जीटी रोड पर स्थित ग्रामीण बैंक शाखा में जंगला उखाड़ लाकर से चोरी करने का प्रयास किया था। घटना के राजफाश के लिए सीओ कुरावली सच्चिदानंद के नेतृत्व में पुलिस की दो टीमें लगाई गई। जिसमें स्वाट टीम प्रभारी जितेंद्र सिंह चंदेल और कुरावली प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी अपनी-अपनी टीमों के साथ घटना को अंजाम देने वालों की तलाश में जुटे थे।



कर्ज चुकाने के लिए पत्नी और साले के साथ आरोपित ने रची थी साजिश एएसपी ने बताया, कि मिले साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को स्वाट टीम ने कुरावली पुलिस के साथ कस्बा के मुहल्ला सराय निवासी मुन्ना उर्फ मुजफ्फर और उसकी पत्नी रागिनी को घर से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके कब्जे से बैंक से चोरी किया सीसी कैमरे का डीवीआर, स्ट्रांग रूम से कटा हुआ ताला, कटर, छोटा गैस सिलिंडर, छैनी, हथौड़ा और तमंचा-कारतूस बरामद किए हैं।

पूछताछ में मुजफ्फर ने बताया कि कर्ज को चुकाने के लिए अपने साले सोनू निवासी मोहल्ला भीमनगर के साथ मिलकर बैंक से चोरी की योजना बनाई। एएसपी ने बताया कि पकड़े गए दंपती को जेल भेजा है। आरोपित सोनू की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।