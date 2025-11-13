Bijli Bill: बकायदारों के लिए खुशखबरी, इस जिले में 328 करोड़ का बिजली बिल चुकाने का सुनहरा मौका

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शासन ने बिजली विभाग के बकाएदारों को बड़ी राहत दी है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के माध्यम से उन्हें बकाया धनराशि पर छूट का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार यह योजना नेवरपेड (आज तक भुगतान ही न किया) और लांग अनपेड (लंबे समय से भुगतान न करने वाले) बकाएदारों के लिए ही संचालित की जा रही है। जिले में इन दो श्रेणी की स्थिति ही देखें तो 1,53,379 उपभोक्ता पर 328 करोड़ रुपये का कर्ज है। उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत यदि नियमानुसार भुगतान करते हैं तो उन्हें छूट की सुविधा का लाभ भी मिलेगा।

एक दिसंबर से संचालित होकर 28 फरवरी तक चलने वाली ओटीएस योजना तीन चरण में संचालित की जाएगी। बिजली विभाग के सोशल मीडिया जिला प्रभारी शरद मिश्रा का कहना है कि बकाया बिल पर शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा। यदि पंजीकरण के साथ एक ही माह में बकाया धनराशि का पूर्ण भुगतान करते हैं तो मूल बकाया पर भी चरणबद्ध माध्यम से छूट की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। बिजली चोरी से संबंधित यदि राजस्व का मामला लंबित है तो उपभोक्ता को जुर्माना में भी छूट की सुविधा का लाभ दिया जाएगा।





तीन चरण में होगा संचालन 01 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रथम चरण होगा। 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक दूसरा चरण होगा। 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक तीसरा चरण चलेगा।

यह है शर्त नेवर पेड की श्रेणी में वे उपभोक्ता आएंगे जिन्होंने एक भी बार बिल का भुगतान नहीं किया होगा और उनका कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले का होगा।

लांग अनपेड श्रेणी में वे उपभोक्ता आएंगे, जिन्होंने अपना अंतिम बिल 31 मार्च 2025 से पहले भुगतान किया हो।

योजना में सिर्फ दो किलोवाट तक के घरेलू एवं एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता ही पात्र हाेंगे।



यह होगी तीन भुगतान की सुविधा पहला एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। दूसरा 750 रुपये की मासिक किस्त बंधवा सकते हैं। 500 रुपये मासिक किस्त के रूप में भुगतान कर सकते हैं। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को पहले दो हजार रुपये जमा कराने होंगे। जिसकी उन्हें रसीद प्रदान की जाएगी।



ऐसे मिलेगा लाभ प्रथम चरण में पंजीकरण के एक माह में पूर्ण भुगतान पर मूल बकाया पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

दूसरे चरण में एक माह में भुगतान करने पर मूल बकाया पर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।

तीसरे चरण में एक माह में पूर्ण भुगतान पर मूल बकाया पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

नेवरपेड बकाएदारों की स्थिति