पंचायत चुनाव से पहले गांवों के विकास को जुटा शासन, मैनपुरी में 3 ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पंचायत चुनाव से पूर्व अब शासन ग्रामीण सड़कों की मरम्मत में रुचि दिखाने लगा है। विशेष मरम्मत योजनांतर्गत जिले में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से तीन सड़कों के निर्माण की तैयारी आरंभ कर दी गई है। निर्माण प्रक्रिया के लिए टेंडरिंग की तैयारी भी की जा रही है जिसे इसी सप्ताह पूर्ण कराए जाने की बात कही जा रही है।

विशेष मरम्मत योजना में हैं शामिल, इसी सप्ताह मांगे गए हैं टेंडर

जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां संपर्क मार्ग अथवा मुख्य मार्ग देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। वर्षा के कारण दलदल की स्थिति और गड्ढे लोगों की समस्या बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो आवागमन में होती है। इस समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों की मांग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कई सड़कों के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे गए थे। जिनमें निर्माण व मरम्मत आदि शामिल हैं। अब शासन ने तीन ग्रामीण सड़कों को विशेष मरम्मत योजना में शामिल कर धनराशि स्वीकृत कर दी है।