    पंचायत चुनाव से पहले गांवों के विकास को जुटा शासन, मैनपुरी में 3 ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण

    By Veerbhan Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:12 AM (IST)

    पंचायत चुनाव से पहले मैनपुरी में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से तीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे इसी सप्ताह पूरा किया जाएगा। इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। जनवरी तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पंचायत चुनाव से पूर्व अब शासन ग्रामीण सड़कों की मरम्मत में रुचि दिखाने लगा है। विशेष मरम्मत योजनांतर्गत जिले में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से तीन सड़कों के निर्माण की तैयारी आरंभ कर दी गई है। निर्माण प्रक्रिया के लिए टेंडरिंग की तैयारी भी की जा रही है जिसे इसी सप्ताह पूर्ण कराए जाने की बात कही जा रही है।

    विशेष मरम्मत योजना में हैं शामिल, इसी सप्ताह मांगे गए हैं टेंडर


    जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां संपर्क मार्ग अथवा मुख्य मार्ग देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। वर्षा के कारण दलदल की स्थिति और गड्ढे लोगों की समस्या बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो आवागमन में होती है। इस समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों की मांग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कई सड़कों के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे गए थे। जिनमें निर्माण व मरम्मत आदि शामिल हैं। अब शासन ने तीन ग्रामीण सड़कों को विशेष मरम्मत योजना में शामिल कर धनराशि स्वीकृत कर दी है।

    ग्रामीणों को आवागमन में मिलेगी सुविधा


    फिलहाल तीन सड़क के लिए शासन से 1.50 करोड़ रुपये की राशि मिली है। इस धनराशि से मैनपुरी से औंछा मार्ग होते हुए मधुपुरा तक, हाजीपुरनेहा से सजावरपुर तक और मनौना से रंपुरा होते हुए गोंदई तक निर्माण कार्य के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया संचालित है। अधीक्षण अभियंता वीके चौधरी का कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी। प्रयास है कि जनवरी तक इनका निर्माण पूर्ण करा लिया जाए।