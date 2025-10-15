धान के खेत में अचानक निकला खतरनाक अजगर, वन विभाग की टीम ने ऐसे किया किया रेस्क्यू

संवाद सूत्र, बेवर। क्षेत्र के गांव बागपुर में बुधवार को गांव के किनारे धान के खेत से अजगर निकलने की सूचना से गांव में दहशत फैल गई। इसकी जानकारी वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी को दी गई। वन विभाग की टीम ने किसी तरह अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



वन क्षेत्राधिकारी विपिन मिश्रा ने बताया कि बुधवार को उन्हें सूचना मिली कि गांव बागपुर में एक खेत में अजगर है। सूचना पर विभागीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू किया। इसके बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। बताया कि गांव के पड़ोस में नहर की पटरी किनारे जंगल है।