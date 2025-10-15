धान के खेत में अचानक निकला खतरनाक अजगर, वन विभाग की टीम ने ऐसे किया किया रेस्क्यू
यूपी के एक गाँव में धान के खेत में अचानक एक विशाल अजगर निकलने से दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को खबर दी। वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
संवाद सूत्र, बेवर। क्षेत्र के गांव बागपुर में बुधवार को गांव के किनारे धान के खेत से अजगर निकलने की सूचना से गांव में दहशत फैल गई। इसकी जानकारी वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी को दी गई। वन विभाग की टीम ने किसी तरह अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया।
वन क्षेत्राधिकारी विपिन मिश्रा ने बताया कि बुधवार को उन्हें सूचना मिली कि गांव बागपुर में एक खेत में अजगर है। सूचना पर विभागीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू किया। इसके बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। बताया कि गांव के पड़ोस में नहर की पटरी किनारे जंगल है।
अजगर किसी प्रकार रेंगते-रेंगते धान के खेत में आ गया होगा। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वरन् सजग रहने की आवश्यकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को अजगर सहित अन्य जंगली जानवर दिखाई देता है तो वह वन विभाग को तत्काल सूचना दे। ताकि आम जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
