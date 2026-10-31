दोस्ती, प्यार और धोखा: मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती के बाद महिला से रेप, मैनपुरी में वीडियो बनाकर 50 लाख ठगे

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पति की मृत्यु के बाद दो बच्चों का पालन-पोषण कर रही सरकारी विभाग में महिला कर्मी को मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर दोस्ती करना भारी पड़ गया। कानपुर के रहने वाले आरोपित ने खुद को गुजरात का बड़ा व्यावसायी बताकर पहले प्रेमजाल में फंसाया। फिर घर पहुंचकर नशीला पदार्थ खिलाकर महिला और उसके बच्चों को अचेत कर दिया। महिला के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर आभूषण और कर्ज के रूप में 50 लाख रुपये से अधिक की रकम हड़प ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नगर की एक कालोनी निवासी विधवा महिला ने न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि वह सरकारी कर्मचारी हैं।

जनवरी में एक वेबसाइट पर हुई थी बातचीत वर्ष 2021 में पति की मृत्यु के बाद वह दो बच्चों के साथ रह रही थीं। जनवरी 2023 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर उनकी बातचीत कानपुर के मंगला बिहार निवासी नितिन यादव से शुरू हुई। उसने खुद को गुजरात का बड़ा व्यावसायी बताया। शातिर ने प्रेमजाल में फंसा लिया और इसके बाद आरोपित ने एक दिन घर आकर और नशीला पदार्थ पिलाकर उन्हें और बच्चों को अचेत कर दिया। अचेत होने के बाद उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर अश्लील वीडियो बना लिया।