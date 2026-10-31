65 का दूल्हा, 20 दुल्हनियां, धूम-धड़ाके के साथ निकली बरात, सड़क पर देखते रह गए लोग; यूपी की अनोखी शादी

जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर निवासी एक बुजुर्ग ने पत्नी की मौत के 14 माह बाद ही एक महिला से शादी कर ली। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। चर्चाओं का बाजार गर्म है।

कोतवाली नगर के मुहल्ला बड़ीहाट के मकबरा चौराहा निवासी रफीक बाबा के पत्नी की मौत 14 माह पहले हुई थी। उनके दो बेटे व एक बेटी है। सभी की शादी हो चुकी है। इतना ही नहीं नाती व पोते भी हैं।

14 माह पहले हुई पत्नी की मौत उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में गुरुवार को मुहल्ला शेखदहीर निवासी 20 वर्षीय महिला से दोबारा शादी की। मौलाना ने निकाह पढ़वाया। इसके बाद वह पत्नी को लेकर अपने घर गए। जमकर आतिशबाजी हुई। इस उम्र हुई शादी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।