मैनपुरी में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग: लपटें देख मची अफरा-तफरी, घंटे भर दहशत में रहे लोग

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। ऑटो पार्टस की दुकान में सोमवार की रात आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी पहुंचे दुकानदार ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपये का सामान जल गया है।

दुकान बंद करके घर गए थे दुकानदार करहल क्षेत्र के गांव खजुरिया निवासी चंद्रशेखर बुझिया नहर पुल के निकट मशीनरी स्टोर और ऑटो स्पेयर पार्टस की दुकान की किए हैं। रोजाना की तरह सोमवार की शाम वह दुकान बंद करके घर चले गए। रात 10 बजे के करीब अचानक किसी तरह दुकान में आग लग गई। धीरे-धीर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख वहां अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना दुकान स्वामी को दी।