मैनपुरी में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग: लपटें देख मची अफरा-तफरी, घंटे भर दहशत में रहे लोग
मैनपुरी के करहल क्षेत्र में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। रात दस बजे लगी आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। दुकान मालिक और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाई, लेकिन तब तक दुकान में रखा आठ लाख से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। ऑटो पार्टस की दुकान में सोमवार की रात आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी पहुंचे दुकानदार ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपये का सामान जल गया है।
दुकान बंद करके घर गए थे दुकानदार
करहल क्षेत्र के गांव खजुरिया निवासी चंद्रशेखर बुझिया नहर पुल के निकट मशीनरी स्टोर और ऑटो स्पेयर पार्टस की दुकान की किए हैं। रोजाना की तरह सोमवार की शाम वह दुकान बंद करके घर चले गए। रात 10 बजे के करीब अचानक किसी तरह दुकान में आग लग गई। धीरे-धीर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख वहां अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना दुकान स्वामी को दी।
एक घंटे में पाया आग पर काबू
मौके पर पहुंचे चंद्रशेखर ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंद्रशेखर ने बताया कि आग से दुकान में रखा आठ लाख से अधिक का सामान जल गया है। लोगों ने प्रशासन से पीड़ित को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। सूचना पर पहुंची करहल पुलिस द्वारा आग लगने के कारण के बारे में जानकारी की जा रही है।
