    आगरा गेट चौकी में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, पुलिसवाले बनाते रहे वीडियो; सीओ ने दी कार्रवाई की चेतावनी

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:24 AM (IST)

    मैनपुरी के आगरा गेट चौकी में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिसकर्मियों के सामने ही गाली-गलौज और मारपीट हुई, और पुलिसकर्मी वीडियो ...और पढ़ें

    आगरा गेट चौकी पर दो पक्षों के बीच होती मारपीट और मोबाइल से वीडियो बनाता पुलिसकर्मी। सौ. वीडियो ग्रैव। 

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। विवाद के बाद शिकायत करने पहुंचे दो पक्ष आगरा गेट चौकी के अंदर ही भिड़ गए। दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद जमकर मारपीट होने लगी। ये देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाव करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी पाकर चौकी पर पहुंचे सीओ सिटी ने दोनों पक्षों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पुलिसकर्मी बचाव करने के बजाय बनाने लगे मोबाइल से वीडियो

    नगर के मुहल्ला महमूद नगर निवासी साबिर रविवार की दोपहर को पुत्री के साथ जा रहे थे। तभी रास्ते से गुजर रहे ई-रिक्शा में रखी बल्ली पुत्री को लग गई। इसी बात पर ई-रिक्शा चालक निहाल और साबिर के बीच कहासुनी होने के बाद मारपीट होने लगी। मारपीट की घटना वहां लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को शाम पांच बजे के करीब आगरा गेट चौकी पर ले आई। जहां दोनों पक्ष के लोग एकत्रित होने के बाद फिर से गाली गलौज होने लगी। देखते ही देखते चौकी के अंदर पुलिसकर्मियों के सामने ही दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी।

     

    सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर दिए कार्रवाई के निर्देश, एक पक्ष ने तहरीर

     

    वहां मौजूद पुलिसकर्मी झगड़ा रोकने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में जुट गए। इस बीच वहां उपनिरीक्षक ने आकर विवाद रोका, तब अन्य पुलिसकर्मी भी सक्रिय हो गए। मामले की सूचना मिलते ही सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह चौकी पर पहुंच गए। उन्होंने चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर चौकी इंचार्ज से घटना के बारे में जानकारी ली और दोनों पक्षों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं निहाल ने पुलिस को तहरीर दी है।

     

    चौकी पर मारपीट देख लोगों ने कहा खत्म हुआ पुलिस का खौफ



    मामूली बात को लेकर दो पक्षों में रविवार शाम को आगरा गेट चौकी के अंदर हुई मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। जिसने भी प्रसारित वीडियो देखा तो हर किसी ने यही कहा कि अब अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। लोग आगरा गेट के बाहर वर्ष 2017 में गोली मारकर हुई महिला की हत्या की घटना को याद करने लगे।

    लाल इमली फाटक के निकट निवासी वसीम उर्फ कुन्नू का अनीशा से जमीनी विवाद चल रहा था। 18 अप्रैल 2017 की रात जब अनीशा आगरा गेट चौकी पर शिकायत करने गई तो वसीम के बीच चौकी पर ही मारपीट होने लगी। तब भी पुलिस मूकदर्शक बनी तमाशा देखती रही। चौकी से बाहर आने के बाद वसीम उर्फ कुन्नू ने अनीशा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब वहां मौजूद भीड़ ने वसीम, उसकी बहन शमा और मां कनीज फातिमा को पकड़कर पुलिस के सिपुर्द किया था। वहीं लोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।


    दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। पुलिस दोनों पक्षों को चौकी पर ले गई तो वहां भी मारपीट हुई है। वह स्वयं मौके पर पहुंचे थे। चौकी पर लगे सीसी कैमरे के फुटेज देखकर मारपीट करने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। आरोपितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी।